05 апреля 2024, 10:27

Глава СКР взял под контроль расследование покушения на мурманского губернатора

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Он получил удар ножом от неизвестного мужчины в Апатитах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи уточнили, что подозреваемого в нападении с ножом на губернатора Мурманской области задержали полицейские. Его допросили, а также оказали необходимую медпомощь.

Мужчина рассказал правоохранителям, что не знаком с чиновником, но испытывал к нему личную неприязнь, поэтому и ранил ножом.

Как выяснилось, подозреваемый уже проходил по уголовному делу о причинении легкого вреда здоровью.

Сотрудники СКР продолжают расследование, устанавливают все обстоятельства преступления. Проверяют знакомых задержанного, а также изучают содержимое его гаджетов, включая мобильный телефон. Следователи назначили судебные экспертизы, в том числе психиатрическую Пострадавший глава Мурманской области в результате ножевого ранения попал в реанимацию. Ему провели операцию. Чиновник уже пришел в себя и записал видеообращение со словами благодарности врачам и жителям.

Уголовное дело Поножовщины Следственный комитет России
05 апреля 2024, 10:52
Сирены ракетной опасности зазвучали в Белгороде и Белгородском районе
РИА «Новости»
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В Белгороде и Белгородском районе в очередной раз зазвучала сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он попросил тех, кто находится дома, не подходить к окнам и спрятаться в помещениях без окон, со сплошными стенами. На улице лучше спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Уголовное дело Поножовщины Следственный комитет России
05 апреля 2024, 10:10
Прокуратура Москвы начала проверку из-за пятен на реке Яузе
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Прокуратура Москвы организовала проверку начала проверку из-за загрязнения поверхности реки Яуза. Рядом с Лефортовским мостом в воде появились масляные пятна, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ГУП «Мосводосток» начали устранять загрязнения. Специалисты взяли на исследование пробы воды, осмотрели участки возможных источников появления пятен.

Все причины и обстоятельства случившегося установят, когда будут готовы результаты экспертизы. Если появятся основания, прокуратура примет соответствующие меры.

Ранее жители Лобни обратились в администрацию, сообщив, что река Альба загрязнена. Как выяснилось, одно из местных предприятий сбрасывало в воду промышленные стоки. По словам главы службы контроля качества ООО «Чайка» Романа Фомичева-Майорова, нарушители установили большой деревянный чоп, и теперь они не смогут ничего сливать в реку.

Природа Прокуратура РФ Экология Москва
05 апреля 2024, 09:45
Ограничения после атаки беспилотника в аэропорту Саратова сняли
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Временные ограничения на прием и отправку самолетов в саратовском международном аэропорту «Гагарин» после атаки беспилотника на регион сняли. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

«Аэропорт „Гагарин“ работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов», - рассказал собеседник издания.

Пока на один час и 40 минут задерживается самолет авиакомпании «Победа» из Москвы. Его обратный вылет также отложили. Актуальную информацию о прибытии и отправлении рейсов можно посмотреть на онлайн-табло.

Ранним утром 5 апреля в Саратовской области ликвидировали беспилотник. Об этом губернатор региона Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрешений.

Ранее российские военные остановили массированную атаку дронов на Ростовскую область. Системы ПВО уничтожили более 40 целей. Повреждения получила электроподстанция, предварительно, никто их жителей не пострадал.

Саратов Беспилотники Военные Самолеты ПВО
05 апреля 2024, 09:28
Водитель легковушки погиб в ДТП с поездом в Бурятии
РИА «Новости»
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В Бурятии произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде. В результате погиб один человек, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что ранним утром 5 апреля на железнодорожном переезде перегона Икабья-Сенаторский водитель легковушки выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист сразу же попытался затормозить состав, но аварии избежать не получилось. От полученных травм находившийся за рулем автомобиля мужчина умер на месте.

На место аварии направили полицейских. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Байкальская транспортная прокуратура также проверит, как соблюдается закон о безопасности движения и работы железнодорожного транспорта.

Движение на участке, где произошло ДТП, восстановили.

Ранее под Ярославлем автобус столкнулся с поездом. В результате аварии погибли семь человек. Следователи возбудили уголовное дело.

ДТП Поезда Бурятия

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