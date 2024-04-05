Глава СКР взял под контроль расследование покушения на мурманского губернатора
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Он получил удар ножом от неизвестного мужчины в Апатитах, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи уточнили, что подозреваемого в нападении с ножом на губернатора Мурманской области задержали полицейские. Его допросили, а также оказали необходимую медпомощь.
Мужчина рассказал правоохранителям, что не знаком с чиновником, но испытывал к нему личную неприязнь, поэтому и ранил ножом.
Как выяснилось, подозреваемый уже проходил по уголовному делу о причинении легкого вреда здоровью.
Сотрудники СКР продолжают расследование, устанавливают все обстоятельства преступления. Проверяют знакомых задержанного, а также изучают содержимое его гаджетов, включая мобильный телефон. Следователи назначили судебные экспертизы, в том числе психиатрическую Пострадавший глава Мурманской области в результате ножевого ранения попал в реанимацию. Ему провели операцию. Чиновник уже пришел в себя и записал видеообращение со словами благодарности врачам и жителям.