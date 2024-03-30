Глава СК заслушал доклад о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле»

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На совещании присутствовали руководитель Главного следственного управления СК России Денис Колесников и первый заместитель главы Следственного комитета России Эдуард Кабурнеев.

Руководитель следственной группы доложил Бастрыкину, что следователи, эксперты и криминалисты работают в круглосуточном режиме. Они проводят все необходимые действия с обвиняемыми, в том числе и на месте представления.

Глава ведомства указал на необходимость детально восстановить все события, которые предшествовали теракту, а также выяснить заказчиков и организаторов.

Ранее стало известно, что следствие установило личности 134 погибших при теракте в «Крокусе».