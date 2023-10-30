Глава СК запросил доклад о ходе проверки из-за угроз расстрелом в московской школе
В одной из школ Тимирязевского района в Москве старшеклассник, по информации СМИ, собирался расстрелять своих сверстников из-за травли. Центральный аппарат Следственного комитета России взял дело на свой контроль, а глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.
По сообщению журналистов, ученика неоднократно подвергали травле. Он не выдержал и пригрозил своим одноклассникам расстрелом. Предположительно, причиной угроз стало оскорбление матери школьника.
«Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в СК.
По данным Telegram-канала Shot , обидчики писали в школьном чате оскорбления, а после его угроз удалили свои сообщения, но доложили об опасности директору. Правоохранители пообщались с подростком, который рассказал о постоянных насмешках сверстников.