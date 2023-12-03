Глава СК заинтересовался ранением ребенка воспитательницей в Одинцове
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту ранения ребенка в детском саду в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что воспитательница одного из дошкольных образовательных учреждений совершила противоправный поступок в отношении шестилетнего мальчика.
В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах случившегося.
Ранее стало известно, что родители заметили на теле мальчика раны и спросили, откуда они. Сын признался, что воспитательница истыкала его карандашом, потом обработала раны йодом и попросила никому об этом не говорить.
До этого с воспитанника сняли футболку и вытерли ею пролитый суп. Одинцовская городская прокуратура начала проверку по факту случившегося.