Глава СК потребовал доклад по массовому заболеванию в детском лагере в Крыму

В СК отметили, что в СМИ появилась информация о том, что как минимум 19 человек в детском лагере в Евпатории почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. По предварительным данным, причиной ЧП стал ротавирус, пострадавшим оказали необходимую помощь.

Главк СК России по городу Севастополю и Республике Крым начал процессуальную проверку по данному факту.

«Председатель Следственного комитета поручил главе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю В. Н. Терентьеву представить доклад об установленных обстоятельствах и ходе доследственной проверки», - заявили в пресс-службе.

В первые сутки специалисты выяснили этиологический фактор заболевания детей. Причиной стала норовирусная инфекция.