Глава СК поручил доложить о деле крушения танкеров в Керченском проливе

Доклад подготовит руководитель ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев. По факту крушения перевозивших нефть танкеров возбудили уголовные дела.

«В связи с подтвердившейся гибелью члена экипажа одно из уголовных дел переквалифицировано на более тяжкий состав - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», - отметили в пресс-службе.

В результате ЧП в Черном море произошел разлив топлива.

С одного из танкеров спасатели эвакуировали весь экипаж, на борту второго судна еще остаются люди. Сотрудники МЧС вышли с ними на связь и продолжили проводить спасательную операцию. Председатель правительства Михаил Мишустин создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП.