15 декабря 2024, 17:51

Глава СК поручил доложить о деле крушения танкеров в Керченском проливе

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Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании обстоятельств крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Доклад подготовит руководитель ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев. По факту крушения перевозивших нефть танкеров возбудили уголовные дела.

«В связи с подтвердившейся гибелью члена экипажа одно из уголовных дел переквалифицировано на более тяжкий состав - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», - отметили в пресс-службе.

В результате ЧП в Черном море произошел разлив топлива.

С одного из танкеров спасатели эвакуировали весь экипаж, на борту второго судна еще остаются люди. Сотрудники МЧС вышли с ними на связь и продолжили проводить спасательную операцию. Председатель правительства Михаил Мишустин создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП.

Уголовное дело Следственный комитет России Крушение танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024, 17:40
Состояние пострадавших при крушении танкера оценили в Минздраве
Соцсети
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При крушении танкера в Черном море пострадали 11 человек, их доставили в городскую больницу Анапы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА «Новости» помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, состояние остальных девяти пострадавших расценили как средней тяжести.

«Два человека в тяжелом состоянии, еще девять - средней тяжести. Всем пациентам оказали необходимую помощь медиков. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание помощи пострадавшим», - сказал Кузнецов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил в Telegram-канале , что у всех пострадавших зафиксировали переохлаждение.

«Врачи оказывают им медицинскую помощь. При необходимости перевезем пациентов в краевую больницу в Краснодар», - отметил глава региона.

Ранее председатель кабмина Михаил Мишустин создал группу для координации работ по ликвидации последствий происшествия с танкерами в Керченском проливе.

Минздрав Крушение танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024, 17:24
Мишустин создал рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами
Соцсети
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Председатель правительства России Михаил Мишустин создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий происшествия с танкерами в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Ранее соответствующее поручение сделал президент России Владимир Путин. Созданную группу возглавит вице-премьер Виталий Савельев.

В состав комиссии войдут руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, министр транспорта Роман Старовойт, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители МЧС, Минприроды и администрации Краснодарского края.

В воскресенье в Керченском проливе из-за шторма танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели бедствие. В результате происшествия произошел разлив топлива в Черном море.

Одной из предварительных версий крушения танкеров назвали ошибки экипажей в сложных метеоусловиях.

Михаил Мишустин Крушение танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024, 16:42
Стала известна одна из версий крушения танкеров в Керченском проливе
Соцсети
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Вероятной причиной крушения двух танкеров с нефтью в Керченском проливе могла стать ошибка экипажа. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в службах морского поиска и спасения.

По его информации, неправильные действия экипажа судов «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» в непростых метеоусловиях могли стать причиной произошедшей аварии. На момент происшествия на море наблюдался сильный шторм.

«В таких условиях экипажи одного или обоих танкеров могли не справиться с природной стихией и допустить ошибки в управлении судном», - сказал он.

Источник добавил, что танкеры изначально проектировали как речные с возможностью выхода в прибрежные морские зоны при спокойной погоде. Поэтому шторм мог оказать на судна слишком высокую нагрузку и корпуса не выдержали.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин дал поручения организовать спасательные работы в Керченском проливе.

Крым Крушение танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024, 15:24
После гибели моряка «Волгонефть 212» состав дела переквалифицировали на более тяжкий
Соцсети
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После гибели члена экипажа «Волгонефть 212» в Керченском проливе одно из уголовных дел переквалифицировали на более тяжкое. Об этом сообщила пресс-служба СК Крыма и Севастополя.

«Переквалифицировано на более тяжкий состав - ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)», - уточнили в ведомстве.

Спасателям удалось эвакуировать 13 членов экипажа с «Волгонефть 212» в акватории Черного моря, но один человек погиб. Также в результате ЧП случился разлив нефтепродуктов. СК возбудил два уголовных дела , Южная транспортная прокуратура организовала проверку.

Уголовное дело СК РФ Крушение танкеров в Керченском проливе

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