Глава Севастополя попросил жителей «не сеять панику»

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«Убедительная просьба ко всем: хватит сеять панику и радовать этим наших врагов - именно паника и является их основной целью», - обратился он к жителям.

Развожаев напомнил, что убежища готовили год назад, когда в городе было «относительно спокойно». Он признал, что сейчас возникают «точечные вопросы» по этой теме: например, тот, у кого хранятся ключи от подвала, может уехать на выходные, а старший по дому - остаться в квартире и не пойти открывать подвал после звуков тревоги. Глава Севастополя пообещал, что все эти вопросы решат. Он уже поручил вице-губернатору Евгению Горлову начать обходы временных укрытий вместе с УК и разобраться со всеми ситуациями.

Михаил Развожаев напомнил, что по вопросам относительно укрытий можно обращаться в УК или чат-бот @oborona92bot и даже направлять личные сообщения правительству Севастополя, но не выставлять вопросы на всеобщее обозрение.