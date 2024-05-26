Глава района в Омской области сбежал с места ДТП

По данным омского ГУ МВД , 25 мая на объездной автодороге вблизи села Воронцовка произошло ДТП. Водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Иж-2717-220», а затем покинул место аварии. Пострадавшему пришлось обратиться в больницу.

Хоценко отметил, что получил информацию о том, что в ДТП попал Милашенко. Он добавил, что причины произошедшего установят в ГИБДД. Позже глава региона опубликовал пост, в котором заявил о новых обстоятельствах аварии.

«Обратился к правоохранительным органам с просьбой провести тщательную проверку инцидента. По результатам проверки совместно с депутатами районного совета будем принимать решение о дальнейшей целесообразности нахождения Александра Милашенко в должности главы», - подчеркнул омский губернатор.

В отношении водителя иномарки завели дело за выезд на встречную полосу и оставление места ДТП. Правоохранители принимают меры по установлению его местонахождения.

Ранее в Новокузнецке автобус врезался в ограждение железной дороги, пострадали девять человек.