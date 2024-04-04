Глава Мурманской области попал в реанимацию из-за ножевого ранения

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения в Дагестане 21-летней спортсменки Анны Цомартовой, занимавшейся тайским боксом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. Оперативно-разыскные мероприятия сейчас проводят при поддержке республиканского МВД и УФСБ России.

«Осмотрели прибрежную зону Каспийска, где последний раз видели девушку, и номер в гостинице, где она проживала», - отметили в комитете.

Также следователи изучают записи с камер наружного наблюдения и информацию с мобильного телефона девушки. В ходе расследования опросили более 25 свидетелей.

Следователи рассматривают разные версии происшествия. Родные считают, что их дочь похитил неизвестный, который преследовал спортсменку, когда она шла по пляжу, и чей силуэт попал в объективы камер.

Несмотря на попытки мошенников нажиться на трагедии, за информацию о местонахождении Анны ее родственники объявили денежное вознаграждение.

Ранее главный тренер сборной Осетии по тайскому боксу Верди Тариев заявил, что Цомартова не могла ничего сделать с собой после поражения, которое она потерпела на соревнованиях в Дагестане.

Об исчезновении 22-летней спортсменки стало известно 11 февраля.