Глава Минздрава Камчатского края получил тяжелые переломы в ДТП
Глава Минздрава Камчатского края Александр Гашков попал в аварию. Он получил серьезные травмы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На месте происшествия работают оперативные службы. Информации о состоянии пострадавших пока нет. Подробности аварии выясняются.
Дептранс предупредил водителей, что из-за ДТП движение по двум левым рядам трассы ограничено.
«Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», - передали в департаменте.
Ранее массовое ДТП произошло в Новой Москве. На Калужском шоссе столкнулись три легковушки. В аварии пострадали два человека.
В тушении участвовали 200 пожарных и 70 спецмашин. Вертолет Ми-8 МЧС сбросил на горевшую территорию более 30 тонн воды.
Уточняется, что угрозы распространения пожара на населенные пункты нет.
Лесной пожар вспыхнул в Тарасовском районе еще вечером 31 мая. Предположительно, причиной стал удар молнии. Поначалу в тушении задействовали около 120 спасателей. Пришлось привлечь и авиацию МЧС. К утру огонь распространился на территорию в 63 гектара. На место направили аэромобильную группировку в составе 100 огнеборцев и 26 спецмашин. Прокуратура региона организовала проверку по факту ЧП.
Ранее сообщали о пяти пострадавших. При этом степень тяжести не уточняли.
Ранее замначальника московского метрополитена Юлия Темникова заявила , что в результате происшествия никто не получил повреждений. Всех пассажиров вывели со станции сотрудники учреждения, на месте ЧП работали МЧС и Росгвардия, отметила Темникова.
По данным 360.ru, из столичной подземки после ЧП на Сокольнической линии эвакуировали 171 взрослого и 12 детей.
Остановка поезда на Сокольнической линии метро произошла вечером 31 мая. Очевидцы рассказали о задымлении в вагоне.
«Вертолетом Ми-8 МЧС России уже выполнено четыре слива и сброшено 14 тонн воды. Пожар на 52 гектарах тушат 120 специалистов и 47 единиц техники», - говорится в сообщении.
Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил , что причиной пожара в лесничестве, предварительно, стал удар молнии. Прокуратура Ростовской области организовала проверку.
Днем 31 мая в Талдоме спасатели потушили торфяной пожар. Борьба с огнем длилась два дня, пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров. Местных жителей предупредили об опасности горения торфа.