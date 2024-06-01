Глава Минздрава Камчатского края получил тяжелые переломы в ДТП

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Семь человек пострадали в результате ЧП в московском метро. Об этом сообщил источник 360.ru.

Ранее сообщали о пяти пострадавших. При этом степень тяжести не уточняли.

Ранее замначальника московского метрополитена Юлия Темникова заявила , что в результате происшествия никто не получил повреждений. Всех пассажиров вывели со станции сотрудники учреждения, на месте ЧП работали МЧС и Росгвардия, отметила Темникова.

По данным 360.ru, из столичной подземки после ЧП на Сокольнической линии эвакуировали 171 взрослого и 12 детей.

Остановка поезда на Сокольнической линии метро произошла вечером 31 мая. Очевидцы рассказали о задымлении в вагоне.