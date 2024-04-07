Глава МЧС прилетел в Орск и отправился в подтопленные районы

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Позже Куренков посетит пункты временного размещения эвакуированных и проведет совещание.

Срочно вылететь в Оренбургскую область министру поручил президент России Владимир Путин. Главе МЧС предстоит координировать работу по устранению последствий паводка и организации оказания помощи жителям.

Вода продолжает прибывать: эвакуировать людей пришлось еще с трех улиц в Орске. Жители получили СМС-оповещения о необходимости срочной эвакуации. Тех, кто находится в зоне подтопления и отказывается покидать дом, готовы переместить принудительно , с участием полиции.

Дамбу, являвшуюся барьером между Орском и рекой Урал, прорвало в двух местах вечером 5 апреля. На следующий день произошел прорыв второй насыпной дамбы.

В зоне подтопления круглосуточно работают свыше 700 спасателей.