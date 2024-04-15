Глава МЧС Куренков снова прибыл в Орск

Министр также возьмет под контроль работу комиссий по оценке ущерба и оказание помощи населению, пострадавшему от наводнения. В МЧС отметили, что в Орске затопило порядка 3725 домов, спасатели эвакуировали более 2,5 тысячи человек. В пунктах временного размещения сейчас находятся 645 горожан, в том числе 94 ребенка.

«Уровень воды в реке Урал в пределах Орска - 618 сантиметров. За ночь он снизился на 11 сантиметров», - указали в пресс-службе.

Ранее в Оренбурге зафиксировали максимальный пик паводка. По словам губернатора региона Дениса Паслера, вода начала уходить из города. В Оренбурге приступили к устранению последствий наводнения и уборке. В пострадавших от паводка районах специалисты восстанавливают энергоснабжение и подачу газа.