Глава Крыма объявил понедельник нерабочим днем из-за урагана

«В ряде районов из-за сильного ветра нет возможности начать восстановительные работы на линиях элекропередачи. Как только позволит погода аварийные бригады приступят к работам», - сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Аналогичные меры приняли и власти Севастополя, предупредившие работников образовательных учреждений и спортивных, а также социальной сферы, что они могут не выходить на работу в понедельник. По словам губернатора города Михаила Развозжаева, исключение сделали только для медиков и сотрудников оперативных служб.

Работодателям и руководству вузов рекомендовали принять такое же решение в отношении студентов и работников.

Ранее в Евпатории начали эвакуировать жителей затопленных домов , расположенных на Симферопольской улице. Местные власти задействовали подразделение МЧС и бригады муниципальных предприятий. В городской администрации успокоили население, отметив, что никто не пострадал.