16 декабря 2023, 09:17

Глава Краснояружского района Белгородской области умер после подрыва автомобиля

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Замглавы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко, подорвавшийся на мине, скончался в больнице. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти Бородаенко, и боролись за его жизнь до последнего.

«Сегодня ночью Игорь Васильевич, мужчина, подорвавшийся на мине Краснояружском районе, умер в больнице», - отметил Гладков.

Губернатор выразил соболезнования близким погибшего и добавил, что поможет родственникам всем, чем можно.

Замглавы Краснояружского района 13 декабря подорвался на мине в районе хутора Высокий в Белгородской области. Борадаенко находился в автомобиле УАЗ «Патриот» вместе с главой администрации Вязовского сельского поселения Галиной Пащенко.

Машина взорвалась, пострадавших доставили в больницу с серьезными травмами. По информации Telegram-канала Baza, по автомобилю мог нанести удар беспилотник.

Больницы Взрывы
16 декабря 2023, 11:41
Ситуацию с электроснабжением в Ростовской области признали напряженной
Читайте нас в: Google Новости
Сильный ветер и обледенение привели к повреждению линий электропередачи и отключениям электричества в Ростовской области. Ситуация с энергоснабжением остается напряженной, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что для устранения неполадок власти задействовали энергетиков из соседних регионов, число аварийных бригад увеличилось до 200.

Губернатор добавил, что вечером 15 декабря прошло заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Ростовской области. После встречи руководство региона поручило принять все необходимые меры в связи с отключениями электричества. По его словам, в обесточенных районах организуют пункты обогрева и питания.

В Ростовской области 12 декабря без света остались 150 тысяч жителей. Энергетики устранили часть неполадок, специалисты возобновили электроснабжение Аксая и района Александровка в Ростове-на-Дону. По информации Голубева, на утро 13 декабря доступа к электричеству не было у 100 тысяч жителей региона.

Электричество Коммунальные аварии
16 декабря 2023, 11:04
Рабочие окружили полицейских на рынке «Садовод»
Читайте нас в: Google Новости
Толпа рабочих окружила полицейских, которые собирались задержать таксиста на рынке «Садовод» в Москве. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Сотрудники полиции хотели задержать водителя, который не остановился по требованию ДПС. Но уже на месте десятки мужчин окружили силовиков, стали толкать их и угрожать», - написал канал.

Полицейским пришлось дважды выстрелить в воздух, только так удалось угомонить разбушевавшуюся толпу. Никто не пострадал. Через время возмутители спокойствия разошлись, задержаний не было, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ранее на рынке «Садовод» произошел крупный пожар. Сначала вспыхнул один из павильонов, но пламя быстро перекинулось на другие постройки. Спасатели эвакуировали с рынка 350 человек. Огонь тушили несколько часов, в результате ЧП пострадали два человека.

Мужчины Полиция Москва 2023
16 декабря 2023, 10:36
Самолет во время санитарного рейса выкатился за пределы ВПП при посадке на Камчатке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Самолет Як-40, выполнявший санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Оссора. На борту были четверо членов экипажа и двое медиков, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

ЧП случилось накануне, 15 декабря. Самолет не получил повреждений. После того как его осмотрели и оказалось, что препятствий для дальнейшего полета нет, он все-таки доставил в Петропавловск-Камчатский жителя поселка Оссора, которому требовалась медпомощь.

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Ее сотрудники выяснят, выполнил ли экипаж нормативные требования при заходе на посадку, и оценит действия оператора аэродрома по содержанию ВПП. Если обнаружатся нарушения, прокуроры примут меры реагирования для привлечения виновных к ответственности.

В конце ноября в якутском Олекминске самолет Ан-24 не смог сесть из-за неосвещенной взлетно-посадочной полосы.

Авиация Самолеты Камчатка
15 декабря 2023, 19:04
Пенсионер умер в аэропорту Пулково в ожидании рейса в Москву
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге умер пассажир, ожидавший самолета в Москву. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, которым осталось только констатировать смерть. Полиция начала проверку обстоятельств происшествия. Причину смерти пассажира выяснят в ближайшее время.

По информации СМИ , 71-летний житель Выборга скончался в кафе «Березка», расположенном на третьем этаже аэропорта.

Несколько недель назад пенсионер умер на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву. Уроженцу Азербайджана стало плохо во время полета. Бригаду медиков вызвали прямо к лайнеру, который прибыл в аэропорт Внуково, однако им не удалось спасти жизнь мужчине.

Самолеты Москва 2023

Новости по теме