Глава Краснояружского района Белгородской области умер после подрыва автомобиля

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Он отметил, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти Бородаенко, и боролись за его жизнь до последнего.

«Сегодня ночью Игорь Васильевич, мужчина, подорвавшийся на мине Краснояружском районе, умер в больнице», - отметил Гладков.

Губернатор выразил соболезнования близким погибшего и добавил, что поможет родственникам всем, чем можно.

Замглавы Краснояружского района 13 декабря подорвался на мине в районе хутора Высокий в Белгородской области. Борадаенко находился в автомобиле УАЗ «Патриот» вместе с главой администрации Вязовского сельского поселения Галиной Пащенко.

Машина взорвалась, пострадавших доставили в больницу с серьезными травмами. По информации Telegram-канала Baza, по автомобилю мог нанести удар беспилотник.