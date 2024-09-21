21 сентября 2024, 05:55

Глава Краснодарского края Перепелин заявил об атаке беспилотников в Тихорецке

Unsplash
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В Тихорецке Краснодарского края произошла атака беспилотников. Об этом сообщил глава региона Анатолий Перепелин в Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители! В Тихорецке зафиксирована атака беспилотников. Прошу сохранять спокойствие, не выходить на открытую местность!» - написал он.

Беспилотники Краснодарский край
21 сентября 2024, 04:52
Тысячи жителей Ингушетии встречали тела погибших при стрельбе в Wildberries охранников
РИА «Новости»
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Тысячи жителей Ингушетии пришли в аэропорту Магаса, чтобы встретить тела охранников, погибших в перестрелке в офисе Wildberries. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Ингушетии».

«Тысячи местных жителей выстроились вдоль дороги в знак поддержки и скорби», - написал канал.

Тела охранника Wildberries Ислам-бека Эльмурзаева и заместителя командира батальона ОМОН «Ахмат-1» Адама Алмазова отправят в родные поселки Кантышево и Долаково. Там в субботу пройдут джаназа-намазы - мусульманские погребальные богослужения.

По делу о перестрелке в офисе Wildberries суд арестовал более 20 фигурантов. Заседания проходят в закрытом режиме.

Ингушетия Стрельба Стрельба у офиса Wildberries
20 сентября 2024, 11:25
Челябинскую учительницу госпитализировали после скандала с родителем
РИА «Новости»
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Учительница челябинской школы № 71 угодила в больницу с инсультом после скандала с мужчиной, назвавшем ее расисткой и обещавшем отрезать ей язык. Об этом сообщил Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей», ссылаясь на местную жительницу.

Во время урока в кабине зашел мужчина и сказал, что является родителем одного из учеников. Затем он начал хамить учительнице за то, что она якобы запретила ребенку пользоваться телефоном даже на перемене и просила его говорить на русском языке.

«Я тебе язык лично отрежу! У тебя что, своих детей нет? Воспитательница тут нашлась. <…> Расистка», - сказал мужчина.

Спустя время в школу прибыли сотрудники Росгвардии.

Учительницу госпитализировали , предположительно, с инсультом. В школе работают инспекторы по делам несовершеннолетних, правоохранители опрашивают педагогический персонал, свидетелей и очевидцев конфликта.

Челябинец уже принес публичные извинения. За хулиганство ему грозит до 15 суток административного ареста.

Инсульт Дети Школы Скандалы Больницы Русский язык Росгвардия Мужчины Аресты
20 сентября 2024, 10:06
«Хотят русской крови». Цыгане с криками ворвались в школу в Ростовской области
РИА «Новости»
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В станице Тацинской Ростовской области цыганский табор ворвался в школу с криками «хотим русской крови». Произошедшее сняли камеры видеонаблюдения, сообщила Lenta.ru.

На кадрах видно подростков, столпившихся в конце коридора. Там же появился неизвестный мужчина с бородой. На другом видео женщина попросила вызвать полицию. В это же время на фоне прозвучали детские крики.

Мать одного из учеников поделилась, что после конфликта среди школьников один из них вернулся в учреждение с группой цыган. Те стали угрожать детям расправой. Зачинщиком конфликта оказался цыганский ребенок, заявил отец одного из школьников.

«В школу ворвался табор (…), кричали, что хотят русской крови», - поделился мужчина.

Накануне в Челябинске мужчина ворвался в школу, где учился его сын, и оскорбил учительницу. За педагога заступилось Министерство образования Челябинской области, а мужчина принес публичные извинения.

Школы
20 сентября 2024, 09:24
Москвич жестоко избил девушку за отказ познакомиться
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На юго-западе Москвы мужчина набросился на девушку и избил ее после того, как она отказалась с ним знакомиться. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

Конфликт произошел у торгового центра на Новоясеневском проспекте. Следователи оперативно возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Фигуранта задержали в кратчайшие сроки. Сотрудники столичного СК приступили к допросу злоумышленника.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - добавили в пресс-службе.

На прошлой неделе мигрант из Узбекистана изнасиловал москвичку. Иностранца задержали, против него возбудили уголовное дело. Следователи выяснили, что узбек находился в столице нелегально. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

В июне в центре Москвы избили двух участниц реалити-шоу «Пацанки» Костью Купер и Бэллу Кузнецову. Последнюю увезли в больницу с травмой головы.

Уголовное дело Мигранты Мужчины Москва

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