Глава Краснодарского края Перепелин заявил об атаке беспилотников в Тихорецке

Учительница челябинской школы № 71 угодила в больницу с инсультом после скандала с мужчиной, назвавшем ее расисткой и обещавшем отрезать ей язык. Об этом сообщил Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей», ссылаясь на местную жительницу.

Во время урока в кабине зашел мужчина и сказал, что является родителем одного из учеников. Затем он начал хамить учительнице за то, что она якобы запретила ребенку пользоваться телефоном даже на перемене и просила его говорить на русском языке.

«Я тебе язык лично отрежу! У тебя что, своих детей нет? Воспитательница тут нашлась. <…> Расистка», - сказал мужчина.

Спустя время в школу прибыли сотрудники Росгвардии.

Учительницу госпитализировали , предположительно, с инсультом. В школе работают инспекторы по делам несовершеннолетних, правоохранители опрашивают педагогический персонал, свидетелей и очевидцев конфликта.

Челябинец уже принес публичные извинения. За хулиганство ему грозит до 15 суток административного ареста.