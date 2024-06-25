Глава Фрязина подтвердил гибель шести человек при пожаре в Наукограде
Жертвами пожара в девятиэтажном здании во Фрязине стали шесть человек. Их гибель подтвердил глава городского округа Дмитрий Воробьев в своем Telegram-канале.
«На месте продолжают работу следователи и криминалисты», - уточнил он.
Воробьев рассказал, что вместе с коллегами возложил цветы к стихийному мемориалу, который появился у сгоревшего здания в Наукограде. Туда приходят местные жители, работники предприятий и волонтеры, чтобы почтить память жертв пожара.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата», - написал глава Фрязина.
Огонь охватил девятиэтажное здание днем 24 июня. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. Открытое пламя ликвидировали только поздно вечером. Следователи возбудили уголовное дело.