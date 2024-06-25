25 июня 2024, 19:44

Глава Фрязина подтвердил гибель шести человек при пожаре в Наукограде

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Жертвами пожара в девятиэтажном здании во Фрязине стали шесть человек. Их гибель подтвердил глава городского округа Дмитрий Воробьев в своем Telegram-канале.

«На месте продолжают работу следователи и криминалисты», - уточнил он.

Воробьев рассказал, что вместе с коллегами возложил цветы к стихийному мемориалу, который появился у сгоревшего здания в Наукограде. Туда приходят местные жители, работники предприятий и волонтеры, чтобы почтить память жертв пожара.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата», - написал глава Фрязина.

Огонь охватил девятиэтажное здание днем 24 июня. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. Открытое пламя ликвидировали только поздно вечером. Следователи возбудили уголовное дело.

Пожары Фрязино
25 июня 2024, 18:48
«Видела, как он выпрыгнул из окна». Жена жертвы пожара во Фрязине — о трагедии
РИА «Новости»
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Жена одного из погибших при пожаре во Фрязине Ирина рассказала 360.ru, что была с мужем на связи в момент его гибели. Мужчина работал в одной из компании в загоревшемся здании.

«Мой супруг выпрыгнул. <…> Я была на связи, я видела, как он выпрыгнул из окна», - сообщила она.

Ирина добавила, что муж был для нее «воздухом».

В результате случившегося 24 июня пожара в многоэтажном административном здании погибли шесть человек. СК возбудил уголовное дело. По одной из версий, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Работу спасателей осложняло то, что в здании находились баллоны с газовоздушной смесью. Открытое горение ликвидировали вечером, однако полностью справиться с пожаром удалось лишь 25 июня.

Пожары Фрязино
25 июня 2024, 16:43
СК разберется в обстоятельствах гибели людей в упавшем с парковки BMW в Краснодаре
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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек в иномарке, упавшей с многоуровневой парковки на проезжую часть в Краснодаре. СК выясняет обстоятельства случившегося, сообщила пресс-служба краевого следственного управления ведомства.

Дело возбудили по статье об убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ). Максимальная санкция - пожизненное лишение свободы.

По предварительным данным, водитель BMW набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки на третьем этаже ТРЦ. Иномарка рухнула на дорогу на улице Рашпилевской.

Погибли водитель и его пассажиры: женщина и мальчик. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте.

Глава краевого следственного управления Андрей Маслов поручил выяснить все обстоятельства ДТП и поставил на контроль ход расследования.

Ранее знакомый погибшего водителя охарактеризовал его как «хорошего парня» и добавил, что у него была прекрасная семья.

Уголовное дело Дети Краснодар Иномарки Водители BMW Следственный комитет России
25 июня 2024, 16:29
«Сами в шоке». Друг вылетевшего с парковки в Краснодаре водителя рассказал о его семье
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Житель Краснодара, который протаранил на иномарке ограду парковки торгового центра, разбился вместе со своей семьей — женой и ребенком. Об этом 360.ru рассказал знакомый покойного.

«Мы сами в шоке. Узнали сейчас. Много ребят его знали, хороший парень был. И семья хорошая, и все остальное», - указал он.

Краснодарец добавил, что ничего не знает о том, в каком состоянии была машина его друга, и почему тот так странно себя повел за рулем.

«Насчет машины я не знаю точно, новая она была или не новая. <…> Это просто какое-то недоразумение, мы сами в шоке и не можем понять», - объяснил он.

Автомобиль вылетел за ограду и рухнул с высоты третьего этажа. В пресс-службе СК подтвердили, что в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок.

По данным МВД, машина упала на проезжую часть улицы Рашпилевской с третьего этажа многоуровневой парковки ТРЦ на улице Володи Головатого.

ДТП Семья Иномарки Машины Водители
25 июня 2024, 14:23
«Никаких могил». Родственница погибшей в Сочи девушки — об отказе от похорон
РИА «Новости»
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Погибшую в Сочи 20-летнюю Диану не будут хоронить. Родственники приняли решение о кремации, сообщила 360.ru двоюродная сестра девушки Анна.

Это было желание не только родителей покойной, но и самой Дианы, подчеркнула родственница.

«Всегда я и она говорили, что, если что вдруг, только кремация, никаких могил, никаких похорон и так далее. Это в первую очередь говорила она очень много раз достаточно давно. И мы решили так, как она хотела, чтобы не было никаких могил, не было никаких похорон. Плюс это очень тяжело и очень больно, потому что это все-таки очень молодая девочка», - поделилась она.

По ее словам, после кремации прах будет находиться у отца Дианы.

«Мы решили, чтобы Диана осталась у нас всегда живой в памяти», - добавила Анна.

Спасатели обнаружили тело пропавшей в Сочи девушки 20 июня. Во время шторма огромная волна унесла Диану в открытое море.

Сочи Шторм

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