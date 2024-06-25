Глава Фрязина подтвердил гибель шести человек при пожаре в Наукограде

Житель Краснодара, который протаранил на иномарке ограду парковки торгового центра, разбился вместе со своей семьей — женой и ребенком. Об этом 360.ru рассказал знакомый покойного.

«Мы сами в шоке. Узнали сейчас. Много ребят его знали, хороший парень был. И семья хорошая, и все остальное», - указал он.

Краснодарец добавил, что ничего не знает о том, в каком состоянии была машина его друга, и почему тот так странно себя повел за рулем.

«Насчет машины я не знаю точно, новая она была или не новая. <…> Это просто какое-то недоразумение, мы сами в шоке и не можем понять», - объяснил он.

Автомобиль вылетел за ограду и рухнул с высоты третьего этажа. В пресс-службе СК подтвердили, что в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок.

По данным МВД, машина упала на проезжую часть улицы Рашпилевской с третьего этажа многоуровневой парковки ТРЦ на улице Володи Головатого.