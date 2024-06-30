30 июня 2024, 18:11

Глава Дагестана заявил о травле жителей региона после терактов

РИА «Новости»
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Жителей Дагестана начали травить после терактов в Махачкале и Дербенте. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что жители Дагестана дали отпор террористам и проявили преданность ценностям добра и мира. Меликов осудил реакцию сторонних наблюдателей, которые обвиняют дагестанцев в радикализме и «смешивают преступников со всеми верующими».

Меликов предположил, что некоторые намеренно пытаются своими высказываниями обострить ситуацию. Глава Дагестана также одобрил передачу уголовного дела о терактах в Краснодарский край, чтобы «исключить субъективный фактор».

Теракты в Дербенте и Махачкале произошли 23 июня. Группу боевиков, которые сожгли синагогу, напали на православный храм и пост ДПС, организовал сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Шестерых сыновей бывшего главы района арестовали.

Дагестан Терроризм Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
30 июня 2024, 17:53
Умер юный сын помощника президента России Дмитрия Калимулина
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Умер первокурсник юридического факультета МГУ Александр Калимулин, сообщили на сайте факультета. По данным РИА «Новости», речь идет о сыне помощника президента России Дмитрия Калимулина.

Смерть наступила 29 июня.

«Ушел из жизни студент первого курса бакалавриата (119-я группа) Александр Дмитриевич Калимулин. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Саши», - говорится в сообщении юрфака.

Там добавили, что Александр родился в Москве, со школьных времен мечтал поступить в МГУ, хотел изучать обществознание и право и уже с девятого класса участвовал во всероссийских олимпиадах. Парень победил на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по праву в столице. В свободное время он любил заниматься спортом, играть на барабанах.

Прощание со студентом пройдет 3 июля, время и место назовут 1 июля.

В публикации юрфака о родителях Александра информации нет, а на сайте Кремля сообщается лишь, что Дмитрий Калимулин женат, и у него есть сын.

Ранее студент из Костромской области скончался от ботулизма.

Умер первокурсник юридического факультета МГУ Александр Калимулин, сообщили на сайте факультета.

По данным РИА «Новости» , речь идет о сыне помощника президента России Дмитрия Калимулина.

Студенты МГУ
30 июня 2024, 17:48
Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми доставили в Новороссийск
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Пассажиров поезда № 511, сошедшего с рельсов в Коми, доставили в Новороссийск. Об этом РИА «Новости» сообщили в Федеральной пассажирской компании.

Люди приехали в пункт назначения 30 июня в 04:09 на резервном составе, отметили в ФПК.

Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута - Новороссийск, сошли с рельсов 26 июня. Жертвами аварии стали три человека, 10 пассажиров получили травмы. Всего в поезде находились 20 железнодорожников и 195 пассажиров.

Прощание с погибшими в результате схода поезда состоялось накануне в Инте. Тела отправили близким в разные города России, сообщили в региональной администрации.

Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
30 июня 2024, 17:18
«Местами апокалипсис». Сибирь накрыла угольная буря
Unsplash
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Жители Кемеровской области столкнулись с необычным явлением — пылевой угольной бурей. Об том сообщило издание «Город 55».

Жители Кемеровской области столкнулись с необычным явлением - пылевой угольной бурей. Об том сообщило издание «Город 55».

Буря накрыла Киселевск, небо над городом заволокло черным облаком. По информации издания, видимость из-за поднятой в воздух пыли стала практически нулевая. С подобным явлением столкнулись и жители Кемерова. На Ленинской трассе ветер поднял пылевую завесу, мешающую водителям и пешеходам.

«Местами апокалипсис», - отметил местный житель.

Видеозаписи с бурей активно расходятся в соцсетях.

Ранее возле моста в Челябинской области от сильных ливней возникла огромная яма. Из-за непогоды река Каменка подмыла опору в Саткинском районе, в результате чего почва провалилась, образовав котловину.

Природа Погода Сибирь
30 июня 2024, 15:48
Рулевой лодки погиб в столкновении с катером и ватрушкой в Азове
Unsplash
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Столкновение лодки и катера на реке Азовка унесло жизнь 47-летнего мужчины. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Катер «Новая Ладога» с привязанной к нему надувной ватрушкой на скорости влетел в лодку «Беркут». Ее рулевой погиб, а 31-летний пассажир получил перелом ребра. Его доставили в больницу в Азове. Находящиеся на катере и на ватрушке люди не пострадали.

СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Рулевому «Новой Ладоги» угрожает до пяти лет лишения свободы, добавили журналисты.

Ранее в Самарской области катер насмерть сбил местного жителя. Мужчина купался в Волге у поселка Гранный. Катер наехал на него в 10 метрах от берега. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

ДТП Реки

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