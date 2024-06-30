Глава Дагестана заявил о травле жителей региона после терактов

Он напомнил, что жители Дагестана дали отпор террористам и проявили преданность ценностям добра и мира. Меликов осудил реакцию сторонних наблюдателей, которые обвиняют дагестанцев в радикализме и «смешивают преступников со всеми верующими».

Меликов предположил, что некоторые намеренно пытаются своими высказываниями обострить ситуацию. Глава Дагестана также одобрил передачу уголовного дела о терактах в Краснодарский край, чтобы «исключить субъективный фактор».

Теракты в Дербенте и Махачкале произошли 23 июня. Группу боевиков, которые сожгли синагогу, напали на православный храм и пост ДПС, организовал сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Шестерых сыновей бывшего главы района арестовали.