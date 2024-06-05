05 июня 2024, 23:43

Гладил по коленке и показывал порно. Мужчину задержали за совращение девочки в Химках

Читайте нас в: Google Новости

Отец девочки, к которой приставал 50-летний продавец из табачного магазина, разнес палатку топором. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru

Источник 360.ru сообщил, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия». По предварительным данным, 2 июня 50-летний продавец в табачном магазине совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки.

Мужчина погладил ее по коленке и показывал ей порнографические видеоролики, склоняя к оральному сексу. Когда девочка рассказала о произошедшем отцу, тот взял топор и пошел разбираться с предполагаем обидчиком дочери. По словам очевидцев, житель Химок зашел в палатку, разнес витрину и ушел.

При этом один из сотрудников заведения по соседству описал владельца табачки, как нормального и дружелюбного человека, за которым никогда не замечали странного поведения. Также сотрудник никогда не видел этого мужчину в компании детей.

По данным СМИ, мужчина продавал сигареты несовершеннолетним. Подростки часто заходили к нему в магазин, так как рядом находятся школа и детская площадка. По информации Telegram-канала Shot, мужчина заманивал несовершеннолетних девочек подарками, молочными коктейлями и суши, а взамен якобы требовал интимные услуги.

Ранее следователи завели уголовное дело против 50-летнего жителя Москвы. Его заподозрили в изнасиловании дочери.

Дети Школы Химки Педофилы Магазины Мужчины
06 июня 2024, 00:15
Автобус с пассажирами ушел под воду в тоннеле на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Рейсовый автобус с пассажирами в салоне ушел под воду в тоннеле на Нововладыкинском проезде на северо-востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах российской столицы.

Собеседник подчеркнул, что к затопленному пассажирскому транспорту прибыли спасатели, которые вытащили из автобуса 15 человек.

Что стало причиной затопления транспорта официально неизвестно.

Но столичный главк МЧС предупредил горожан, что пришедший ливневый дождь с грозой задержится до утра 6 июня.

В конце мая московские спасатели эвакуировали с затопленного подземного паркинга в Дмитровском районе женщину, которая находилась за рулем автомобиля Toyota RAV4. Двери в машине оказались заблокированы и выйти самостоятельно она не могла. При этом вода все прибывала и, к моменту приезда специалистов, дошла до стекол машины.

Спасатели Автобусы Москва
06 июня 2024, 00:13
Четверо подростков погибли при ДТП в Подмосковье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Смертельное ДТП произошло на дороге у деревни Мартемьяново в городском поселении Апрелевка. В результате аварии погибли четыре девушки-подростка. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По данным ведомства, водитель машины не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

«В результате четыре 15-летние пассажирки автомобиля получили телесные повреждения несовместимые с жизнью, еще одна девушка госпитализирована в медицинское учреждение», - уточнили в прокуратуре.

Причины аварии расследуются. Наро-Фоминская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП и примет решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее водитель и три пассажира минивэна погибли в ДТП на 83-м километре трассы М5 между Челябинском и Екатеринбургом. Еще три человека получили ранения. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, автомобиль Toyota врезался в дорожную технику, ехавшую в попутном направлении.

Уголовное дело ДТП Машины Водители
05 июня 2024, 18:36
Группа парней набросились с кулаками на трех рязанцев из-за замечаний
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Две группы жителей Рязани подрались в Октябрьском районе города. Потасовка началась после того, как трое мужчин сделали группе молодых людей замечание о непристойном поведении. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Конфликт произошел вечером 4 июня. Замечание сделали мужчины в возрасте 34, 44 и 46 лет. В ответ на них набросились с кулаками пять рязанцев от 21 года до 26 лет.

Пострадавшие после побоев обратились в полицию. Сотрудники МВД нашли нападавших и доставили их в участок, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее массовая драка произошла в Саратове. Мужчины устроили потасовку на проспекте Столыпина. Полиция узнала о драке в ходе мониторинга Сети, правоохранители начали устанавливать все обстоятельства и причины конфликта.

Уголовное дело МВД РФ Мужчины Полиция
05 июня 2024, 18:18
Осужденный в Москве немецкий бизнесмен сам сдался полиции
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Немецкий бизнесмен Ральф Новак, пропавший в день приговора по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, сам обратился в инспекцию. Об этом РИА «Новости» заявил адвокат инвестора Иван Гилев.

Юрист подтвердил, что Новак прибыл в инспекцию.

«Сейчас в инспекции оформляем документы», - указал адвокат.

Суд признал бизнесмена виновным в хищении 52,4% акций каршеринга и приговорил к пяти годам колонии. Инвестор находился под домашним арестом, а в день приговора скрылся. Адвокат Константин Елфимов отметил, что иностранец запаниковал из-за угрозы отправиться в тюрьму.

Газета Der Spiegel заявляла, что Новак пытался получить убежище в посольстве Германии. В издании уточнили, что у бизнесмена с юридической точки зрения почти не было шансов на помощь, так как диппредставительству следовало передать подсудимого местным властям.

Хищения Адвокаты Приговоры Полиция Москва

Новости по теме