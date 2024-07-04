04 июля 2024, 22:43

Гидроплан с людьми жестко сел на озеро в Карелии

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Частный легкомоторный самолет-амфибия CRI с пассажирами совершил жесткую аварийную посадку на озере Валлас в Карелии. Об этом сообщило издание Karelia.news со ссылкой на Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

«На озере Валлас в Муезерском районе неудачно приземлился. Оба пассажира живы. Находятся на острове. Для спасения вылетела группа спасателей из аэропорта Пески», - говорится в сообщении.

Спасатели уже эвакуировали людей, никто из них не пострадал, сообщил РБК.

По факту жесткой посадки гидроплана Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. В пресс-службе надзорного ведомства заявили, что сотрудники прокуратуры проверят обстоятельства произошедшего, а также исполнение законодательства о безопасности полетов. После окончания проверки при наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в США в авиакатастрофе погиб один из членов экипажа «Аполлона-8» Уильям Андерс. Он разбился, когда пытался сделать «мертвую петлю» над водой в районе островов Сан-Хуан в штате Вашингтон.

Прокуратура РФ Самолеты
04 июля 2024, 21:56
Ангар загорелся в центре Москвы на 600 «квадратах»
Пресс-служба МЧС
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Металлический ангар загорелся в районе Белорусского вокзала в Москве. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП.

По данным МЧС, при тушении огня в ангаре, находящемся на улице Грузинский вал, задействовали пожарный поезд. Также по всей площади произошло обрушение постройки. Информации о пострадавших не поступало.

Для борьбы с пожаром привлекли 49 человек личного состава и 13 единиц техники. Согласно последним данным, сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в ангаре. Причины возгорания устанавливаются.

Днем 4 июля в подмосковном поселке Новоивановское загорелся склад с деревянными паллетами.

Общая площадь пожара составила 1600 квадратных метров.

Пожары МЧС РФ Москва
04 июля 2024, 21:25
Машина с водителем взорвалась на дороге в Подмосковье
РИА «Новости»
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Госпитализацией закончилась поездка в Люберцы для жителя Орехово-Зуевского городского округа на своей машине. Как сообщил 360.ru осведомленный источник, во время движения в автомобильной печке разорвался шланг и ноги водителя окатило горячим тосолом.

Госпитализацией закончилась поездка в Люберцы для жителя Орехово-Зуевского городского округа на своей машине.

Как сообщил 360.ru осведомленный источник, во время движения в автомобильной печке разорвался шланг и ноги водителя окатило горячим тосолом.

По словам собеседника, пострадавшего автовладельца с ожогами ног первой и второй степени доставили в больницу.

По данным Telegram-канала Shot , неисправность возникла в машине Lada Kalina, купленной несколько месяцев назад. В салоне кроме пострадавшего водителя находились его мать и супруга. Женщины в результате происшествия не пострадали.

В середине июня на проезжей около Филевского парка Москвы вспыхнул автомобиль каршеринга. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия , на которых видно, как другие машины старательно объезжали дымящийся автомобиль. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно потушили горящее транспортное средство.

Больницы Машины Водители
04 июля 2024, 21:23
Автобус с пятью пассажирами перевернулся в Нижегородской области
РИА «Новости»
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Рейсовый автобус № 204 с пятью пассажирами опрокинулся в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла на виадуке около Зеленого города. По данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением, поэтому транспортное средство опрокинулось.

«Предварительно, в автобусе находилось пять пассажиров и водитель. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался», - уточнили в МВД.

Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП.

Фотографии опрокинувшегося на бок автобуса, а также видео с его подъемом опубликовал Telegram-канал «Кстово». Один из комментаторов написал, что автобус якобы перевернулся из-за того, что его подрезал автомобиль, выезжающий от поста. Все пассажиры живы, только у водителя гематома на голове.

Ранее в Оренбурге пострадала девушка , когда на Загородном шоссе столкнулись два легковых автомобиля. Пассажирку госпитализировали с травмами.

МВД РФ ДТП ГИБДД Автобусы Полиция
04 июля 2024, 19:34
Подросток на иномарке сбил журналиста «Известий» в Истре
РИА «Новости»
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Юноша на Mercedes наехал на корреспондента «Известий», снимавшего в Истре репортаж о нарушениях подростками ПДД. Ему предъявили обвинение в угоне автомобиля, хулиганстве и воспрепятствовании законной деятельности, сообщила пресс-служба ГУ СК России по Московской области.

Корреспондент «Известий» 27 июня вел съемку около торгового центра в деревне Обушково. По заданию редакции ему нужно было сделать сюжет о нарушении правил дорожного движения, которые совершают подростки на этом участке.

Обвиняемый припарковался на угнанном автомобиле Mercedes на месте, отведенном под парковку инвалидов. Журналист задал юноше вопрос по этому поводу. Вместо ответа подросток наехал на сотрудника СМИ и скрылся с места ДТП.

Правоохранители продолжают работу по сбору и закреплению доказательств в рамках этого дела, отметили в ведомстве.

Накануне в парке Симферополя школьница сбила на электросамокате коляску с маленькой девочкой и сбежала.

Истра Журналистика Иномарки

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