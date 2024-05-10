Гибель трех человек после падения автобуса в Мойку официально подтвердили
В Санкт-Петербурге завершили спасательные работы на месте падения пассажирского автобуса в реку Мойку. В пресс-службе МЧС России подчеркнули, что погибли три человека.
Всего спасатели подняли из затонувшего транспортного средства девять человек.
«Четверо - в состоянии клинической смерти. К сожалению, три человека скончались», - отметили в ведомстве.
Состояние еще двух пострадавших, по данным МЧС, медики оценивают как тяжелое. В настоящее время водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды.