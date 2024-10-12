Гибель четырех человек при взрыве на АЗС в Грозном подтвердили
При взрыве на автозаправочной станции в Грозном погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.
Журналисты выяснили, что тело подростка нашли в особняке Черкасского в Василеостровском районе города. В минувшую пятницу, 11 октября, школьница встретилась с тремя подругами.
Компания несовершеннолетних уговорила прохожего купить им алкоголь. Точкой для распития спиртного девочки выбрали заброшенное здание на Университетской набережной.
Во время выхода из него одна из школьниц потеряла равновесие на лестнице и упала. От полученных травм она скончалась на месте.
В минувший четверг, 10 октября, семья из Подольска нашли в запертой комнате умершую дочь-школьницу. Девочка, по неподтвержденным данным, ушла к себе после проигранной партии в шахматы отцу. Мужчина якобы накричал на дочь, что ее сильно расстроило. В обстоятельствах гибели ребенка сейчас разбираются следователи.
Пострадавшие получили незначительные ожоги и травмы, медицинскую помощь им оказали на месте, отметили в ведомстве. От госпитализации люди отказались.
«На месте взрыва АЗС в Грозном работают медики Республиканского центра медицины катастроф. Они сообщают о четырех погибших», - добавили в министерстве.
Взрыв прогремел на АЗС на проспекте Мохаммеда Али. Сдетонировала цистерна с газом, огонь перекинулся на вторую емкость с топливом. Источник 360.ru сообщил, что именно от удара цистерны погибли четыре человека.
СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Глава Чечни Рамзан Кадров взял ситуацию на личный контроль.
На снятом ролике видно, что пожар полностью охватил станцию и в какой-то момент взорвавшаяся цистерна отлетела в сторону.
Как сообщил источник 360.ru, именно от удара цистерны погибли четыре человека. По его словам, в этот момент они находились недалеко от станции.
По данным МЧС, жертвами стали двое взрослых и двое детей.
Взрыв и последующий пожар на автозаправочной станции в Грозном прогремели в субботу, 12 октября. По данным МЧС, пламя распространилось на площади в 900 квадратных метров. Что стало причиной возникновения огня, пока неизвестно.
Авторы Baza уточнили, что сдетонировала цистерна с топливом. Пламя перекинулось на вторую емкость с бензином и прибывшие на место пожарные начали ее пролив, чтобы не допустить повторной детонации. Сейчас пламя локализовали.
Официальных данных о пострадавших пока нет.
По неподтвержденным данным, пострадали четыре человека.
Telegram-канал Mash заявил, что ранения получили мать с ребенком, в которых попал отброшенный волной газовый баллон.