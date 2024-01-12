ГИБДД проверит историю об умиравшем от инсульта на глазах инспекторов водителе

Ситуация произошла 5 января: водитель фуры попал в незначительную аварию и оказался вынужден стоять на обочине для оформления ДТП, после чего у него начались признаки инсульта. Сотрудники ГИБДД решили, что мужчина пьян и оставили его в холодной кабине. Спустя несколько часов его обнаружили сидящим без признаков жизни. Дальнобойщика привели в себя и довезли до больницы, где ему диагностировали инсульт.

Представители ведомства заявили, что во время опроса сотрудниками ДПС после аварии ни один из водителей не заявил о жалобах на здоровье. Перед выходом на работу пострадавший дальнобойщик прошел медконтроль, который также не выявил проблем.

По информации ГИБДД, рядом с водителем находился его напарник, однако на признаки инсульта сотрудникам указал только приехавший на место ДТП работодатель мужчины, после чего его госпитализировали.

В дорожном ведомстве заявили, что если информация о бездействии инспекторов подтвердится, то будут приняты меры реагирования. Семья пострадавшего, в свою очередь, планирует обратиться в Следственный комитет.