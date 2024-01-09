09 января 2024, 21:37

Гейзер забил из-под земли возле станции «Авиамоторная» в Москве

Unsplash
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Гейзер вырвался из-под земли неподалеку от станции метро «Авиамоторная» в столице, сообщил Telegram-канал «Происшествия Москвы». Появившийся посередине дороги столб воды поднялся на высоту более метра.

Выбившаяся из гейзера вода быстро залила дорогу и еще не успела замерзнуть. Часть начала стекать в ливневые стоки по бокам тротуара, однако их мощности не хватило, чтобы ликвидировать образовавшуюся «реку», которая из-за низкой температуры может превратиться в каток. Причина аварии пока остается неизвестной.

Ранее на «Авиамоторной» произошло другое необычное «погодное явление»: вестибюль станции охватил густой пар. Он образовался из-за поступившего на станцию холодного воздуха с улицы. Из-за появившейся туманности проблемы возникли с работой турникетов, однако работа метро продолжилась в обычном режиме.

В Киеве коммунальная авария привела к затоплению улиц нечистотами. На следующее утро после прорыва канализации жители украинской столицы обнаружили под своими домами «пахнущий каток» и застрявшие в нем автомобили.

Коммунальные аварии Москва
09 января 2024, 20:55
Посетителя ТЦ в Петербурге избили из-за вопроса о ценниках
Unsplash
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Охранники торгового центра в Санкт-Петербурге избили посетителя после вопроса о несоответствии ценников и реальной стоимости товаров, сообщил Telegram-канал «112». По словам жены мужчины, затем его задержали сотрудники Росгвардии.

Конфликт завязался между с мужчиной и женщиной на кассе, когда она не смогла объяснить ему причину несоответствующей цены и отказалась звать администратора. Покупатель заявил, что приобретет товар исключительно по стоимости на ценнике, после чего женщина обратилась к охранникам.

Сотрудники охраны атаковали мужчину, когда он вместе с женой покидал магазин. Избиение произошло на эскалаторе: по словам супруги, пострадавший сильно ударился головой, у него началось кровотечение.

По информации Telegram-канала, правоохранительные органы вызвали и потерпевший, и сотрудники магазина. В результате мужчину увезли для выяснения обстоятельств, в отдел к нему приехала скорая помощь.

Ранее конфликт между посетителем и охранником произошел в московском магазине. Пришедший за покупками мужчина ударил сотрудника охраны.

Санкт-Петербург Магазины Избиения
09 января 2024, 20:05
«Сказал, что шею свернет». Отец шестилетней девочки рассказал о нападении иностранца на дочь в Москве
Pxhere
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Иностранец напал на шестилетнюю девочку в магазине на Новочеркасском бульваре в Москве. Вероятно, злоумышленник был пьян, сообщил «360» отец потерпевшей.

Мужчина поделился подробностями случившегося.

«Как это все произошло? Очень быстро, мимо проходили. Этот человек ее схватил ее за шею, сказал, что шею свернет», - рассказал папа пострадавшей.

Дочку быстро выхватили из рук злоумышленника, которым оказался уроженец и гражданин Киргизии. Его удерживали до приезда Росгвардии и полиции. По словам отца девочки, иностранец был не в адекватном состоянии.

«Как безумный был. Пьяный, наверное», - сказал собеседник «360».

Он добавил, что сейчас его дочь чувствует себя нормально. Она не получила телесных повреждений, но заработала психологическую травму из-за испуга.

В пресс-службе Следственного комитета по Москве сообщили, что против злоумышленника возбудили уголовное дело. Само нападение произошло 6 января.

Уголовное дело Магазины Полиция Москва
09 января 2024, 19:23
Кабина с четырьмя пассажирами сорвалась с канатной дороги в Австрии
Unsplash
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Кабина канатной дороги сорвалась вниз на горнолыжном курорте Хохотц в Австрии, сообщило издание Oe24. В результате происшествия травмы получили четыре пассажира.

Сорвавшаяся кабина упала рядом с железной дорогой, пересекающей лес, благодаря чему пострадавших удалось быстро найти. Их направили в больницу на вертолете: врачи диагностировали у них серьезные травмы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, медики ведут борьбу за его жизнь в отделении интенсивной терапии.

Предположительно, пострадавшими оказались члены одной семьи, приехавшие в Австрию из Дании. В кабине находились отец, его брат и два совершеннолетних ребенка. Они воспользовались канатной дорогой, чтобы подняться на склон, находящийся на высоте свыше двух километров.

Причиной происшествия стало падение дерева на трос дороги. Из-за раскачивания троса повреждения получили туристы, находившиеся в других кабинках.

Ранее для предотвращения трагедий временно закрылись горнолыжные курорты Сочи : причиной стал шквалистый ветер.

Австрия
09 января 2024, 18:55
Радиационный фон на АЭС в Курской области остался в норме после падения беспилотника
Unsplash
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Радиационный фон на атомной электростанции в Курчатове Курской области остался в норме после падения беспилотника. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Дрон самолетного типа сбили над Курчатовским районом. БПЛА упал за пределами города, уточнили в ФМБА.

«Радиационный фон в норме, без превышений», - подчеркнули в организации.

Курская АЭС представляет собой важнейший узел Единой энергетической системы России. Основным потребителем выступает энергосистема «Центр». Она охватывает 19 областей Центрального федерального округа. На станции эксплуатируют три энергоблока с реакторами РБМК-1000.

Командир мотострелкового батальона ВС РФ с позывным Берсерк ранее сообщил о готовности бойцов в районе Запорожской АЭС , несмотря на наличие «серьезного противника» на противоположном берегу Каховского водохранилища. По его словам, российские солдаты готовы на девять баллов.

Беспилотники Россия АЭС

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