Гей-клубы «Центральная станция» и «Три обезьяны» могут закрыть за дискредитацию армии

По информации источника канала, на одной из вечеринок артисты на сцене пародировали бойцов ВДВ и смеялись над военными. Заведения находятся на Автозаводской и Баррикадной улицах.

Активисты отметили, что в «Центральной станции» артисты в париках и платьях шутили про СВО, ВДВ и Мизулину. Также они надевали военную форму. В клубе «Три обезьяны» происходили похожие сцены.

При этом владельцы заведений беспокоятся о безопасности: заклеивают стикерами камеры, чтобы ничего не попало в Сеть. Особо строптивых охрана заносит в черный список и больше не пускает за двери.

Ранее российским гей-клубам предрекли закрытие из-за закона о пропаганде ЛГБТ*.

*ЛГБТ - признанное в России экстремистским запрещенное движение.