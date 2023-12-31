31 декабря 2023, 17:12

Герой России погиб в аварии в Свердловской области

РИА «Новости»
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Герой России Евгений Бушмелев погиб в аварии на трассе Екатеринбург — Серов в Свердловской области. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

Бушмелеву было 44 года. В 1998 году его призвали на службу во внутренние войска МВД. Он участвовал в боях Второй чеченской войны и, отличившись там, получил звание Героя России в 1999 году.

По данным Е1 , мужчина ехал с семьей в свердловский поселок Гари, где родился и хотел встретить Новый год. В последнее время он жил в Екатеринбурге, но в Гари у него осталась мать. Знакомая Евгения рассказала журналистам, что у него пять дочерей. Она охарактеризовала погибшего как доброго, отзывчивого человека и отметила, что он был единственным сыном своей матери.

Смертельное ДТП случилось 30 декабря. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра, и машина столкнулась со встречным автомобилем ВАЗ. Погибли оба водителя. В отечественном автомобиле ехали Бушмалев с женой и дочерью. Обеим потребовалась госпитализация.

Герой России Евгений Бушмелев погиб в аварии на трассе Екатеринбург - Серов в Свердловской области. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

ДТП Свердловская область
31 декабря 2023, 16:54
Устроившего смертельное ДТП на Рязанском проспекте арестовали на два месяца
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Московский суд отправил на два месяца в изолятор 21-летнего мужчину. Его обвиняют в совершении ДТП на Рязанском проспекте, в котором погиб человек, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что мужчине предъявили обвинение в нарушении правил ПДД в нетрезвом виде, повлекшем по неосторожности смерть человека. Также его проверят по статье об угоне. Молодого человека арестовали до 29 февраля 2024 года. Во время судебного заседания вину он признал полностью, но был против своей отправки в СИЗО.

В пресс-службе отметили, что в момент аварии подозреваемый был пьяным. Он никогда не получал водительских прав и незаконно воспользовался каршеринговой машиной с аккаунта своего приятеля.

На допросе молодой человек пояснил, что взял автомобиль втайне от друга и поехал кататься по Москве. Разогнавшись до 118 километров час, он не заметил остановившуюся перед ним Audi и врезался в нее. В результате погиб мужчина, оказавшийся зажатым на заднем сиденье немецкого авто, а также пострадали женщина, 15-летняя девочка и 17-летний подросток.

ДТП Москва 2023
31 декабря 2023, 10:12
Тверские спасатели локализовали крупный пожар в деревне Горицы
Пресс-служба МЧС
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Крупный пожар произошел в деревне Горицы в Тверской области, пламя охватило деревянный многоквартирный дом. Пресс-служба МЧС опубликовала кадры с работой огнеборцев.

Крупный пожар произошел в деревне Горицы в Тверской области, пламя охватило деревянный многоквартирный дом.

Пресс-служба МЧС опубликовала кадры с работой огнеборцев.

На видео засняли, как огонь распространился по всей кровле большого деревянного дома с изящными голубыми наличниками. Здание серьезно пострадало от мощного пожара.

«Из дома самостоятельно вышли 13 человек», - указали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что огнеборцы ликвидировали возгорание на 525 квадратных метрах.

Ранее пожар произошел в одной из коммунальных квартир на севере Москвы. Пока хозяев не было дома, из-за короткого замыкания вспыхнула гирлянда новогодней елки. В результате от пожара пострадали два ребенка и двое взрослых - они отравились продуктами горения.

В декабре огнеборцы потушили пожар в многоэтажке в поселке Новоивановское. Спасатели вывели жителей из здания и оперативно локализовали возгорание, не дав огню распространиться на соседние квартиры.

Пожары МЧС РФ Видео
31 декабря 2023, 09:57
Пассажиров аэропорта в Оренбурге эвакуировали из-за пожара на ближайшей стройке
Пресс-служба МЧС
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Пассажиров оренбургского аэропорта пришлось эвакуировать из терминала из-за пожара на стройплощадке возле него. Об этом «360» рассказали представители воздушной гавани.

По их словам, короткое замыкание высоковольтного кабеля на строительной площадке произошло в ночь на 31 декабря. Возникло задымление.

«Для обеспечения безопасности пассажиров эвакуировали из терминала. После проверки и устранения задымления силами противопожарной службы аэропорта пассажиры смогли туда вернуться», - добавили в аэропорту.

По данным собеседника «360», ночью несколько рейсов в аэропорту задержали безотносительно к пожару - из-за погодных условий. Полеты переносились, самолеты уходили на запасной аэродром. Сейчас все работает в штатном режиме.

«Один рейс уже обслужили, второй приземлился, ждем еще третий. Все задержанные рейсы сегодня планируем обслужить», - пояснили в аэропорту.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, на место пожара выезжал оренбургский транспортный прокурор «для организации проверочных мероприятий».

Пожары Эвакуации

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