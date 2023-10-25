25 октября 2023, 15:01

Герои не носят плащи. Как пенсионер из Щелкова остановил ограбившего ребенка мужчину

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Видео с задержанием грабителя в Щелково облетело сегодня многие новостные паблики и Telegram-каналы. Поступок пенсионера, который остановил преступника, вызвал восхищение пользователей. Подробностями случившегося пожилой мужчина поделился в беседе с «360».

«Сегодня все благодарят, мне даже как-то немного стыдновато. Вы знаете все произошло быстро, я ковырялся около машины, услышал крик мальчика, причем крик истошный», - рассказал Михаил М.

После, по его словам, он увидел мужчину, который стоял рядом с ребенком, а затем начал убегать от него. Школьник при этом пытался догнать незнакомца.

«Я среагировал, вижу что-то не ладное, завалил его, начал удерживать его, чтобы телефон отобрать, мальчик подбежал, я спросил, что случилось, он сказал, что тот у него телефон украл. Ну, я, как говорится, по-русски обложил этого товарища, пенделя дал, родители подбежали, а я удерживал его», - пояснил собеседник «360».

Затем на место вызвали полицию. Однако по словам пенсионера, правоохранители не торопились на место. Михаилу М. ничего не оставалось, как отпустить злоумышленника.

Михаил М. обратил внимание, что полиция в тот день все же приехала на место задержания злоумышленника, но произошло это только часа через полтора.

«Честно, не привык я к такому вниманию. Мне 72 года, ему 35, пришлось немножко повозиться. Слава богу, здоровья хватило. Мне неудобно [теперь от такого внимания], но если это позволит встряхнуть наших мужиков, чтобы не проходили мимо. Потому что равнодушие, к сожалению, сейчас процветает», - констатировал собеседник «360».

Пенсионер добавил, что ранее уже была идея, что пенсионеров можно было бы задействовать для помощи правоохранителям. Понятно, что не всех, а тех, у кого позволяет здоровье, и есть желание, уточнил Михаил М.

«И вот жизнь показала пример, [что это может быть полезно]», - подчеркнул он.

В региональном ГСУ СК сообщили, что местного жителя Щелкова, подозреваемого в покушении на грабеж, уже задержали. Мужчине 35 лет.

По данным следствия, 23 октября подозреваемый похитил мобильный телефон из рук ребенка, применив при этом насилие, уточнили в пресс-службе.

«Однако довести до конца преступление не смог, поскольку его действия были пресечены очевидцем. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение», - заключили в ведомстве.


«Мы поняли, что наряда не будет, пришлось его отпустить, еще вдогонку ему пониже спины ускорения придал, дальше все закрутилось, один из родителей позвонил в общественную организацию, в полицию потом передали данные, сегодня пойду к следователю, возбуждено уголовное дело», - уточнил он.

Дети Щелково
27 октября 2023, 23:31
Легковушка влетела на дорожный разделитель в Одинцове
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Легковой автомобиль попал в ДТП на Минском шоссе в Одинцовском городском округе. Видео с места аварии оказалось в распоряжении «360».

Судя по кадрам, машина угодила на разделитель и протаранила дорожный знак. После ДТП у автомобиля сильно повредилась передняя часть.

Официальной информации по поводу аварии пока не поступало. Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

Одинцово ДТП
27 октября 2023, 22:14
Стрельба произошла в кафе на севере Москвы
Freepik
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Неизвестные утроили стрельбу в кафе «Мангал» на Михайловской улице в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

«С места преступления скрылись три человека. Они сели в „Делимобиль“», - уточнил он.

Сейчас подозреваемых разыскивают. Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работают полицейские.

По данным Telegram-канала «112» , трое мужчин зашли в кафе на Михалковской улице и выстрелили в гостя. После этого они скрылись на каршеринге. Пострадавшего госпитализировали.

Стрельба Каршеринг Москва 2023
27 октября 2023, 21:36
Подросток в Челябинской области впал в кому и умер после тренировки по борьбе
РИА «Новости»
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Десятиклассник из города Карталы Челябинской области скончался после того, как посетил тренировку по борьбе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.

«Следственными органами в Карталах устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетнего», - указали в ведомстве.

По данным Telegram-канала Shot , 26 октября подросток вернулся домой в десятом часу вечера после тренировки по борьбе. Дома старшеклассник потерял сознание, родители вызвали ему скорую помощь. Школьника доставили в больницу, где врачи диагностировали у него кому неясной этиологии, написали авторы канала. Через несколько часов подросток скончался.

Тренер Сергей Ермаков сообщил изданию 74.ru , что юноша занимался у него чуть больше месяца. По словам мужчины, у десятиклассника случилось кровоизлияние в мозг, но точную причину пока не установили.

Ермаков сказал, что школьник ушел с тренировки в нормальном состоянии. Ударов по голове на занятии подросток не получал, так как в этот день отрабатывали только борьбу, отметил тренер.

«Удушающие приемы на это не влияют, кровоизлияния происходят только при сильном ударе», - сообщил Ермаков.

По данным 74.ru, после смерти старшеклассника следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее ученик пятого класса скончался на уроке физкультуры в Красноярске. Мальчик потерял сознание, прибывшие в школу сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Дети Челябинская область Школьники Следственный комитет России
27 октября 2023, 20:42
Автобус и легковушка устроили аварию в центре Москвы
Телеканал «360»
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Столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло на Таганской улице в центре Москвы. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, в ДТП пострадали два человека.

По словам собеседника, столкновение произошло на проезжей части. Автобус от удара отбросило в столб. По предварительным данным, пострадал один человек в салоне. Его забрали на скорой.

ДТП Москва 2023

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