Герои не носят плащи. Как пенсионер из Щелкова остановил ограбившего ребенка мужчину

«Сегодня все благодарят, мне даже как-то немного стыдновато. Вы знаете все произошло быстро, я ковырялся около машины, услышал крик мальчика, причем крик истошный», - рассказал Михаил М.

После, по его словам, он увидел мужчину, который стоял рядом с ребенком, а затем начал убегать от него. Школьник при этом пытался догнать незнакомца.

«Я среагировал, вижу что-то не ладное, завалил его, начал удерживать его, чтобы телефон отобрать, мальчик подбежал, я спросил, что случилось, он сказал, что тот у него телефон украл. Ну, я, как говорится, по-русски обложил этого товарища, пенделя дал, родители подбежали, а я удерживал его», - пояснил собеседник «360».

Затем на место вызвали полицию. Однако по словам пенсионера, правоохранители не торопились на место. Михаилу М. ничего не оставалось, как отпустить злоумышленника.

Михаил М. обратил внимание, что полиция в тот день все же приехала на место задержания злоумышленника, но произошло это только часа через полтора.

«Честно, не привык я к такому вниманию. Мне 72 года, ему 35, пришлось немножко повозиться. Слава богу, здоровья хватило. Мне неудобно [теперь от такого внимания], но если это позволит встряхнуть наших мужиков, чтобы не проходили мимо. Потому что равнодушие, к сожалению, сейчас процветает», - констатировал собеседник «360».

Пенсионер добавил, что ранее уже была идея, что пенсионеров можно было бы задействовать для помощи правоохранителям. Понятно, что не всех, а тех, у кого позволяет здоровье, и есть желание, уточнил Михаил М.

«И вот жизнь показала пример, [что это может быть полезно]», - подчеркнул он.

В региональном ГСУ СК сообщили, что местного жителя Щелкова, подозреваемого в покушении на грабеж, уже задержали. Мужчине 35 лет.

По данным следствия, 23 октября подозреваемый похитил мобильный телефон из рук ребенка, применив при этом насилие, уточнили в пресс-службе.

«Однако довести до конца преступление не смог, поскольку его действия были пресечены очевидцем. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение», - заключили в ведомстве.





«Мы поняли, что наряда не будет, пришлось его отпустить, еще вдогонку ему пониже спины ускорения придал, дальше все закрутилось, один из родителей позвонил в общественную организацию, в полицию потом передали данные, сегодня пойду к следователю, возбуждено уголовное дело», - уточнил он.