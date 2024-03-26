Генпрокуратура оценила масштаб теракта в Crocus City Hall

«Полную оценку еще предстоит дать, но уже сейчас можно сказать, что масштаб теракта оказался в разы крупнее и несопоставим с положениями законодательства о безопасности подобных объектов», - заявил Краснов.

До этого МЧС сообщило, что пожарная сигнализация в Crocus City Hall сработала в штатном режиме.

Кроме того, председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин заявил, что сотрудники ведомства установили полную хронологию событий , произошедших в Crocus City Hall.

Ранее житель Одинцова Илья Красников рассказал «360» о теракте , а также о том, почему решил вернуться, чтобы помочь пострадавшим.

Также сообщили, что петербургские полицейские задержали в аэропорту Пулково жителя города, отметившегося в социальных сетях скандальными и неоднозначными высказываниями о трагедии в Crocus City Hall. В его публикациях выявили признаки экстремизма, возбуждено уголовное дело.