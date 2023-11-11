11 ноября 2023, 08:59

Генконсульство сообщило о начале возвращения домой заблокированных на границе с КНР россиян

РИА «Новости»
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Российские туристы, оказавшиеся заблокированными на границе с Китаем из-за проблем с проходимостью ледохода по реке Амур, начали выезжать на родину по мосту Кани-Курган — Хэйхэ. Об этом сообщили в Telegram-канале генконсульства России в Харбине.

«Российские граждане в составе 152 человек прошли все контрольные процедуры на китайской стороне и выехали в Россию по автомобильному мосту», - указали в публикации.

Пограничное оформление россияне прошли в китайском смешанном КПП на острове Большой Хэйхэ. Для ускорения процесса в зал выезда прибыли сотрудники генконсульства РФ.

Россиян доставят на китайских автобуса до автомобильного пункта пропуска Хэйхэ по мосту через Амур. После прохождения таможенного контроля они пересядут на российский транспорт.

В субботу, 4 ноября, обстановка на Амуре осложнила ситуацию с перевозками на ледоходах между Благовещенском и Хэйхэ. Образовавшиеся ледяные торосы остановили движение судов на воздушной подушке. Из-за этого в пограничном пункте пропуска возникли большие очереди туристов.

Российские туристы, оказавшиеся заблокированными на границе с Китаем из-за проблем с проходимостью ледохода по реке Амур, начали выезжать на родину по мосту Кани-Курган - Хэйхэ. Об этом сообщили в Telegram-канале генконсульства России в Харбине.

Таможня Россия Китай
11 ноября 2023, 03:12
Кошка Соня спасла ребенка от пожара под Челябинском
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Пожар разгорелся в одном из частных домов в селе Радиомайка в Челябинской области. В этот момент там находилась девочка, которую от гибели спасла кошка по кличке Соня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Из-за короткого замыкания в электросчетчике, установленного на кухне, началось возгорание. В этот момент в доме находилась несовершеннолетняя дочь хозяев, она спала в своей комнате. Девочку разбудила кошка Соня», - рассказали в ведомстве.

Ребенок сквозь сон услышал, как питомец настойчиво скребся в дверь комнаты. Девочка открыла ее и увидела густой дым. Она схватила кошку и успела вовремя выскочить в окно. В итоге никто не пострадал.

Огонь потушили прибывшие на место пожарные. Как уточнили в пресс-службе, пожар повредил мебель и внутреннюю отделку кухни.

Пожары МЧС РФ Коты Животные
11 ноября 2023, 03:04
Момент поражения дрона ВСУ над Коломной попал на видео
РИА «Новости»
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Жители Коломны зафиксировали момент поражения российской ПВО украинского беспилотника над городом. Видео сразу же разлетелось по соцсетям.

Силы ПВО сбили атаковавший конструкторское бюро машиностроения украинский дрон. Согласно данным Минобороны, системы противовоздушной обороны ликвидировали один беспилотник в Московской области.

Жители Коломны стали делиться видео и фотографиями в Сети. По их словам, сначала они услышали «громкий хлопок, потом пошло большое облако дыма».

Ночью, 11 ноября, военные перехватили два беспилотника ВСУ над территорией Смоленской и Московской областей. По данным Минобороны, БПЛА самолетного типа пытались атаковать объекты на территории России примерно в 23:00.

Коломна Беспилотники Взрывы
11 ноября 2023, 01:57
Пороховой завод вспыхнул в Тамбовской области
Pxhere
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Крупный пожар вспыхнул на пороховом заводе в Тамбовской области. Очевидцы заявили о звуках взрывов перед возгоранием, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, пожар на заводе произошел около 23:30. На место ЧП спасатели. Огонь потушили спустя полтора часа.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожары Взрывы Заводы
11 ноября 2023, 01:29
Силы ПВО сбили украинские дроны над двумя регионами
РИА «Новости»
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Средства ПВО России обнаружили и перехватили два беспилотника ВСУ над территорией Смоленской и Московской областей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«10 ноября около 23:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - отметили в ведомстве.

Военнослужащие перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата над Смоленской и Московской областями с помощью дежурных средств ПВО.

Днем ранее средства противовоздушной обороны РФ уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун». Это произошло над акваторией Черного моря у полуострова Крым.

В субботу, 4 ноября, Вооруженные силы Украины попытались ударить по Крымскому мосту. После этого мост временно перекрыли, в районе Керчи работало ПВО.

Беспилотники ПВО

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