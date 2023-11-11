Генконсульство сообщило о начале возвращения домой заблокированных на границе с КНР россиян

«Российские граждане в составе 152 человек прошли все контрольные процедуры на китайской стороне и выехали в Россию по автомобильному мосту», - указали в публикации.

Пограничное оформление россияне прошли в китайском смешанном КПП на острове Большой Хэйхэ. Для ускорения процесса в зал выезда прибыли сотрудники генконсульства РФ.

Россиян доставят на китайских автобуса до автомобильного пункта пропуска Хэйхэ по мосту через Амур. После прохождения таможенного контроля они пересядут на российский транспорт.

В субботу, 4 ноября, обстановка на Амуре осложнила ситуацию с перевозками на ледоходах между Благовещенском и Хэйхэ. Образовавшиеся ледяные торосы остановили движение судов на воздушной подушке. Из-за этого в пограничном пункте пропуска возникли большие очереди туристов.

Российские туристы, оказавшиеся заблокированными на границе с Китаем из-за проблем с проходимостью ледохода по реке Амур, начали выезжать на родину по мосту Кани-Курган - Хэйхэ. Об этом сообщили в Telegram-канале генконсульства России в Харбине.