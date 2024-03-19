Гендиректора студии дизайна застрелили в чайхане в Санкт-Петербурге

По данным издания, 40-летний владелец компании проживал в поселке Елизаветино в Гатчинском районе. Он задолжал стрелявшему определенную сумму. После убийства в кармане мужчины обнаружили 2,3 миллиона рублей. «Mash на Мойке» уточнил, что эти деньги были частью долга.

Стрелявшему из пистолета ТТ тоже 40 лет. Его уже привлекали к ответственности за кражу и нарушения ПДД, а также суд два раза прекращал дела о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчину задержала полиция.

В Новосибирской области местную жительницу заподозрили в убийстве подруги из-за «гробовых» денег. Женщина ударила потерпевшую ножом во время застолья.