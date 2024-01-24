Гендиректор Wildberries дала показания в СК после пожара на складе в Шушарах

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«Бакальчук <…> подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию», - передали представители маркетплейса.

Крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел 13 января. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение только на следующий день. Один из сотрудников сгоревшего склада взял на себя вину за поджог.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ущерб оценивается в 10-11 миллиардов рублей, сообщил сайт kp.ru. Тем не менее пожар в Шушарах не повлиял на логистику компании в Москве.

Сейчас сотрудники маркетплейса в круглосуточном режиме работают над восстановлением логистической инфраструктуры.

Бакальчук поблагодарила партнеров, продавцов и клиентов за поддержку.