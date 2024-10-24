24 октября 2024, 16:56

Gelandewagen дочери главы АФК «Система» перевернулся после ДТП в Москве

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

На Угрешской улице в Москве Mercedes Gelandewagen врезался в другую иномарку и перевернулся. Об аварии сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

На опубликованных кадрах автомобиль, предположительно, пропустивший нужный поворот, перестроился левее, но задел иномарку, затем врезался в разделительное ограждение и опрокинулся на правый бок.

По данным Telegram-канала «112», машина принадлежала дочери главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова Анне Брусиловой. Однако ее самой в салоне не было, а за рулем находился некто Антон К., который и стал единственным пострадавшим в аварии.

Точные причины ДТП устанавливаются. Движение на участке дороги уже восстановили.

Ранее в Москве иномарка столкнулась с вакуумно-уборочной машиной коммунальных служб.

ДТП Машины Москва
24 октября 2024, 17:06
Гуф извинился перед пострадавшими в драке в Апрелевке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, извинился перед пострадавшими в драке в Апрелевке и сотрудниками полиции. Видео с ним опубликовал в Telegram-канале адвокат Сергей Жорин.

«Каюсь, искренне каюсь за последнюю выходку свою, которая разлетелась по интернету. И немного… не немного, а стыдно очень перед всеми», - отметил Гуф.

Ранее на исполнителя составили протокол о мелком хулиганстве , по которому ему грозит до 15 суток ареста.

В ночь на 23 октября, по предварительным данным, рэпер приехал в Апрелевку и попытался навязчиво познакомиться с девушкой, которой это не понравилось. Она позвонила брату и попросила приехать. Прибывшего мужчину Гуф ударил по уху. Пострадавший снял побои и обратился в полицию.

Нарколог Алексей Казанцев предположил, что исполнитель страдает зависимостью , из-за которой и ведет себя агрессивно.

Драки Полиция Рэпер Гуф
24 октября 2024, 11:49
В Краснодаре напали на полицейских и украли табельное оружие. Выезды из города закрыты
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители перекрыли выезды из Краснодара после нападения на полицейских и кражи табельного оружия. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

ЧП произошло в ночь на 24 октября, когда двое полицейских приехали на вызов к многоэтажке на улице Лузана. На месте у силовиков произошел конфликт с двумя мужчинами, которые попытались сбежать при попытке задержания.

В итоге 27-летнему сержанту Рамазану Б. удалось задержать одного из фигурантов, им оказался 32-летний Артур Басыров. Однако второму полицейскому, 29-летнему Инверу М., повезло гораздо меньше: оппонент избил его и отнял табельное оружие. Сейчас полицейский лежит в больнице с множественными ушибами, сотрясением мозга и переломом носа.

Нападавшим оказался 33-летний Марат Абдюшев, который находился в федеральном розыске. В городе выставили посты, в том числе на выезде из Краснодара, из-за этого начали скапливаться пробки.

Ранее напавшие на инспектора ДПС в Ленобласти цыгане сами сдались полиции.

Краснодар МВД РФ Мужчины Полиция
24 октября 2024, 08:52
Четыре иномарки не поделили улицу Барышиха в Москве. Погиб человек
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сразу четыре машины попали в ДТП на улице Барышиха на северо-западе Москвы, сообщил источник 360.ru. По предварительным данным, жертвой аварии стал один человек.

Столкновение машин произошло в районе дома № 8. Участниками стали две иномарки Kia, Renault и Infinity.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорая помощь. Все обстоятельства и причины случившего уточняются.

В какой именно машине находился человек, получивший смертельные травмы, пока неизвестно, добавил собеседник 360.ru.

ДТП Москва
24 октября 2024, 01:50
Москвичка споткнулась возле магазина и отсудила 300 тысяч рублей
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Женщина отсудила 300 тысяч рублей у магазина «Евроспар» в Москве. Поводом для судебного спора стал перелом плеча, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, москвичка совершила покупку в одном из магазинов «Евроспар» и вышла на улицу. В этот момент она споткнулась о колесоотбойник для тележек супермаркета.

Жительница столицы упала и уже не смогла встать самостоятельно, ей понадобилась помощь прохожих. Пострадавшая обратилась в поликлинику, врачи диагностировали у нее «закрытый перелом плечевой кости».

Также женщине назначили операцию по вживлению пластины, но не стали проводить из-за ранее перенесенных хирургических вмешательств. На суде она уверяла, что из-за травмы плеча ее рука может отказать.

Судебная коллегия приняла решение о взыскании с магазина 500 тысяч рублей, 300 из которых моральная компенсация.

В Омске женщина отсудила моральный ущерб с родителей девочки, которая сбила ее на самокате. Сумма компенсации составила 520 тысяч рублей.

Рубль Суд Женщины Магазины Москва

Новости по теме