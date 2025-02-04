Газовый баллон взорвался в техникуме в Архангельске

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Руководитель УФАС Карелии Артур Пряхин погиб в Петрозаводске. Основная версия смерти — самоубийство, сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Тело 56-летнего мужчины обнаружили рядом со зданием регионального Управления федеральной антимонопольной службы на набережной Варкауса.

В экстренных службах добавили, что на рабочем месте начальника нашли предсмертную записку. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку на месте происшествия.

Артур Пряхин родился 20 декабря 1968 года в Ленинграде. Там же он получил два высших образования. Пост руководителя УФАС Карелии занял в феврале 2014 года.

Ранее стало известно, что бывший глава УВД Озерского района Московской области Анатолий Камышов, арестованный по подозрению в убийстве главы местной администрации, скончался в СИЗО.

Руководитель УФАС Карелии Артур Пряхин погиб в Петрозаводске. Основная версия смерти - самоубийство, сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.