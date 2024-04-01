01 апреля 2024, 15:27

Газовый баллон взорвался в Пресненском районе Москвы

РИА «Новости»
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В Пресненском районе Центрального административного округа Москвы взорвался газовый баллон. Об этом сообщил источник «360».

ЧП зафиксировали на Малой Грузинской улице в одноэтажной постройке, где хранились газовые баллоны жилищно-коммунального хозяйства. Угроза обрушения отсутствует. Информации о пострадавших не поступало.

Взрыв газа ранее произошел в многоквартирном пятиэтажном доме в Салавате. В результате ЧП повреждения получили окна в двух комнатах и входная дверь. Один мужчина пострадал, его госпитализировали с ожогами.

В начале марта в Серпухове тоже произошел в взрыв газа. Трое взрослых и один ребенок получили травмы.

Газ Взрывы Москва
01 апреля 2024, 15:25
Пять человек погибли при столкновении автобуса и поезда в Ярославской области
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Пять человек погибли, двое пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и поездом в Ярославской области. Об этом сообщил источник «360».

Авария произошла в 14:40 в селе Берендеево. Скорый поезд снес общественный транспорт на переезде.

«Погибли пять человек, двое пострадали», - передал источник.

Официальная информация об аварии пока не поступала. К месту происшествия выехали полицейские. Подробности происшествия уточняются.

Ранее грузовой поезд снес иномарку в Ивановской области. Водитель легковушки выехал на пути на нерегулируемом переезде перед движущимся составом. Машинист пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.

ДТП Автобусы Поезда
01 апреля 2024, 14:31
Сотрудников Ростехнадзора задержали по делу об обрушении на руднике «Пионер»
Пресс-служба Следственного комитета
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Двух сотрудников Дальневосточного управления Ростехнадзора заподозрили в халатности в связи с обрушением на руднике «Пионер». При проверке они проигнорировали нарушения на объекте, сообщил Следственный комитет России.

Уголовное дело возбудили по статье 293 УК России «Халатность». Задержали двух человек - заместителя начальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области.

По версии следствия, во время плановых проверок в 2022 и 2023 годах они не зафиксировали грубых нарушений промышленной безопасности на руднике «Пионер». Работу объекта, по информации пресс-службы, могли приостановить. Этого не произошло, и 18 марта 2024 года случилось обрушение породы. Судьба 13 заблокированных рабочих до сих пор неизвестна.

Управляющего директора рудника заключили под стражу по делу о нарушении требований безопасности при ведении работ.

Спасательную операцию остановили.

Шахты Задержания Уголовное дело Следственный комитет России
01 апреля 2024, 14:28
Спасатели ликвидировали открытое горение на пожаре в Екатеринбурге
Пресс-служба МЧС
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Огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре в цеху в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По уточненным данным, огонь охватил цех по производству трансформаторов. Всего спасатели эвакуировали 24 газовых баллона, среди них - 20 кислородных и четыре пропановых.

Пожар вспыхнул в микрорайоне Уралмаш на улице Машиностроителей 1 апреля. Огонь охватил площадь в 4,5 тысячи квадратных метров , обрушение кровли произошло на 300 «квадратах». На улицу до прибытия спасателей самостоятельно вышли 15 человек. На месте ЧП развернули оперштаб. К ликвидации пожара привлекли 64 специалиста и 22 единицы техники.

Сведений о пострадавших не поступало. Изначально очевидцы сообщали, что дым поднимался с территории «Уралмашзавода» , но предприятие опровергло эту информацию.

Спасатели Пожары МЧС РФ Екатеринбург
01 апреля 2024, 14:09
«Могла пропадать на неделю-две». Подруга Либерж объяснила, почему долго не знали о ее смерти
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О смерти экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону долгое время не знали ни родители, ни друзья. Подруга покойной Оксана Стрункина в беседе с «360» объяснила, что девушка иногда исчезала, подолгу не выходя на связь.

«У Либерж была такая манера, к сожалению, что она могла пропадать на неделю-две, не выходить на связь. Поэтому, соответственно, никто из нас и не всполохнулся изначально. Все думали, что человек просто ушел в себя. Никто даже не думал, что произойдет такая трагедия», - уточнила она.

Обстоятельства и причины смерти бывшей участницы знаменитой телестройки пока остаются под завесой тайны. В морге не могут провести вскрытие и ждут приезда родителей Либерж.

«Пока ничего не известно. Всю информацию говорят только близким. Родители уже приехали в Москву, им все расскажут», - пояснила Стрункина.

Она добавила, что Либерж назначили операцию, но, скорее всего, ей ее не провели. Могло ли стать это причиной смерти - пока неизвестно. Информация появится только после вскрытия.

«Мы сами сидим в недоумении, не знаем, что произошло, почему так произошло», - заключила собеседница.

Либерж Кпадону страдала от сахарного диабета. Зимой медики также выявили у нее новообразование в легком. В конце января Кпадону сообщила, что легла в больницу на операцию.

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