Газовый баллон взорвался в Пресненском районе Москвы

ЧП зафиксировали на Малой Грузинской улице в одноэтажной постройке, где хранились газовые баллоны жилищно-коммунального хозяйства. Угроза обрушения отсутствует. Информации о пострадавших не поступало.

Взрыв газа ранее произошел в многоквартирном пятиэтажном доме в Салавате. В результате ЧП повреждения получили окна в двух комнатах и входная дверь. Один мужчина пострадал, его госпитализировали с ожогами.

В начале марта в Серпухове тоже произошел в взрыв газа. Трое взрослых и один ребенок получили травмы.