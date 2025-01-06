06 января 2025, 11:43

Газовый баллон взорвался в Новой Москве

РИА «Новости»
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Газовый баллон взорвался в одном из павильонов рынка на Калужском шоссе в поселении Мосрентген Новомосковского административного округа Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

При взрыве пострадал один человек, его отправили в больницу. Еще двоих осматривают медики.

Как уточнил источник, взрыв прогремел во время приготовления пищи. Обошлось без последующего возгорания.

Больницы
06 января 2025, 11:52
Часть ограждения тюрьмы в Тобольске рухнула из-за оползня
РИА «Новости»
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Часть основного ограждения исправительной колонии в Тобольске обрушилась из-за оползня. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

В результате обрушения никто не пострадал.

«Ситуация находится под контролем соответствующих служб, которые принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности», - отметили в информационном центре.

В пресс-службе УФСИН по Тюменской области подтвердили, что по факту обрушения ограды проводится проверка, специалисты выяснят все обстоятельства случившегося.

Ранее оползни сошли в Сочи. Из-за сильных ливней пострадали восемь участков дорог.

Мэр города Андрей Прошунин заявил, что всего произошло 13 оползней. Из-за ЧП рядом с населенным пунктом Семеновка возникли проблемы с транспортом, сообщил RT. Больше всего пострадали Хостинский и Адлерский районы - многие местные жители временно лишились электричества, газа и тепла. Мэр Сочи добавил, что на самых сложных участках вводили режим чрезвычайной ситуации.

Природа ФСИН Тюрьмы
06 января 2025, 11:32
Краснодарский сафари-парк принял более тысячи пострадавших от нефтепродуктов птиц
РИА «Новости»
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Волонтеры ежедневно привозят в краснодарский сафари-парк птиц, которые пострадали из-за разлива мазута в Черном море. Об этом заявила коммерческий директор местного сафари-парка Кристина Ханаху, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По ее словам, в основном птиц привозили из Анапы.

«Их к нам везут автобусами. Приехали уже больше 1 000 пернатых», - рассказала она.

Ханаху отметила, что в дикую природу удалось выпустить уже 245 птиц. Это делают после того, как орнитологи и ветеринары подтверждают, что пернатым не угрожает опасность и они смогут выжить на воле.

«Здесь, на реке Кубани, старые лысухи сразу примкнули к своим сородичам - теперь им будет легче переносить реабилитацию», - подчеркнула представитель сафари парка.

Она добавила, что организация может принять еще порядка 600 птиц.

Ранее специалисты сообщили о гибели 60 дельфинов после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Большинство особей умерли после 15 декабря, когда произошло ЧП.

Птицы Крушение танкеров в Керченском проливе
06 января 2025, 11:14
Стрелял и оскорблял полицейских. В Сочи задержали блогера-экстремиста
РИА «Новости»
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В аэропорту Сочи задержали мужчину, который устроил пальбу вблизи жилого дома. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе мониторинга сети интернет было выявлена видеозапись, на которой мужчина производит несколько выстрелов вблизи жилого дома из неустановленного оружия», - отметила она.

Задержанный оскорбительно высказывался в адрес полицейских, а также выражал поддержку одной из запрещенных экстремистских организаций. Сотрудники московского главка установили местонахождение гражданина и незамедлительно передали информацию в Краснодарский край. Фигуранта задержали в аэропорту Сочи, когда он пытался уехать из России.

Мужчину привлекли к ответственности за пропаганду экстремистских организаций и нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране России. Следователи также возбудили уголовное дело за хулиганство.

Ранее в Бердянске 44-летнего мужчину обвинили в призывах к экстремизму, сообщил сайт kp.ru. Он опубликовал в социальной сети фотографию человеческого черепа, на который была надета армейская каска с повреждениями, символикой и текстом, призывающими к экстремистской деятельности.

Сочи Экстремизм
06 января 2025, 09:53
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Забайкалье
Global Look Press
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В Каларском муниципальном округе Забайкальского края произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«Эпицентр находился в 10 километрах от населенного пункта Куанда», - отметили в министерстве.

Сила землетрясения составила 4,1 балла. По информации единой дежурной диспетчерской службы, в населенном пункте Куанда ощущались незначительные толчки.

Пострадавших нет. Информация о повреждениях зданий и объектов инфраструктуры отсутствует.

Ранее мощное землетрясение произошло в Турции. Толчок магнитудой 4,5 зафиксировали 3 января, очаг находился на глубине около семи километров в море неподалеку от берега Аланьи.

Еще одно землетрясение на следующий день произошло в центральной части Эфиопии, сообщила «Газета.ru». Его магнитуда составила 5,5. Подземные толчки были зафиксированы в 152 километрах к северо-востоку от города Назрет. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Землетрясения

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