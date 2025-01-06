Газовый баллон взорвался в Новой Москве

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Волонтеры ежедневно привозят в краснодарский сафари-парк птиц, которые пострадали из-за разлива мазута в Черном море. Об этом заявила коммерческий директор местного сафари-парка Кристина Ханаху, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По ее словам, в основном птиц привозили из Анапы.

«Их к нам везут автобусами. Приехали уже больше 1 000 пернатых», - рассказала она.

Ханаху отметила, что в дикую природу удалось выпустить уже 245 птиц. Это делают после того, как орнитологи и ветеринары подтверждают, что пернатым не угрожает опасность и они смогут выжить на воле.

«Здесь, на реке Кубани, старые лысухи сразу примкнули к своим сородичам - теперь им будет легче переносить реабилитацию», - подчеркнула представитель сафари парка.

Она добавила, что организация может принять еще порядка 600 птиц.

Ранее специалисты сообщили о гибели 60 дельфинов после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Большинство особей умерли после 15 декабря, когда произошло ЧП.