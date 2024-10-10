10 октября 2024, 08:53

Газовый баллон рванул на стройке в Люблино. Есть пострадавший

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Один человек пострадал при взрыве газа на стройке в Люблино. О ЧП на юго-востоке Москвы сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, разгерметизация баллона произошла на Ставропольской улице. Точные причины случившегося и состояние пострадавшего уточняются.

Официально информацию о происшествии на строительном объекте пока не комментировали.

Газ Взрывы Москва
10 октября 2024, 09:03
Грунт обрушился на шахте «Кузбассразрезуголь». Есть пострадавшие
РИА «Новости»
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На Моховском разрезе филиала АО «УК „Кузбассразрезуголь“ в Кемеровской области произошло обрушение грунта. По предварительным данным, есть пострадавшие, заявили в региональном СУ СК.

ЧП произошло в ночь на 10 октября при производстве работ по выемке угля открытым способом.

По факту произошедшего возбудили дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Обстоятельства случившегося также выясняет областная прокуратура.

«УК „Кузбассразрезуголь“ поставляет на рынок энергетический и коксующийся уголь. Является крупнейшей угольной компанией в Кемеровской области.

Шахты СК РФ
10 октября 2024, 06:18
Сотрудники МЧС спасли трех жильцов загоревшегося «Дома-корабля» в Москве
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Сотрудники МЧС России спасли трех жильцов загоревшегося «Дома-корабля» в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Пожар произошел в двухкомнатной квартире на шестом этаже. Спасли три человека с одного этажа, на котором началось возгорание. Пожарные ликвидировали открытое горение.

Как отметил источник 360.ru, квартира, в которой вспыхнул огонь, сильно захламлена. Там проживают два пожилых человека. На место направили контейнеровоз с дымоудалением, помещение вентилируют. До приезда пожарного-спасательных подразделений 80 человек самостоятельно покинули здание.

В пресс-службе МЧС подтвердили информацию о спасении трех жильцов дома. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. На месте работают 47 специалистов и 15 единиц техники.

«Дом-корабль» - панельный 16-этажное жилое строение.

Шахты СК РФ
09 октября 2024, 00:24
«Даже не верится». Друг погибшего в Непале альпиниста рассказал о его увлечении
Unsplash
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Погибший в Непале альпинист из Пензы Владимир Чистиков выступал в рок-группе, выпускал гитарные педали и лишь в последние годы вплотную увлекся восхождениями. Его друг, гитарист Александр Плужников сообщил об этом РИА «Новости».

Мужчины познакомились в 2008 году в рок-группе «Босфор». Чистиков играл на гитаре и работал в компании Yerasov, производившей музыкальное оборудование, а спустя время открыл собственное производство гитарных педалей Brighton.

«В последние годы альпинизм занимал львиную долю всего времени. <…> Новость меня, конечно, шокировала, даже не верится», - сказал его друг.

Чистиков играл в «Босфоре» до самой смерти. Плужников назвал его талантливым и отзывчивым человеком.

Пятеро российских альпинистов погибли на высоте 7100 метров на горе Дхаулагири. По одной из версий, они сорвались из-за схода «снежной доски».

Туризм Гибель российских альпинистов в Непале
09 октября 2024, 00:16
Россиянин одним словом обратил в бегство медведей в Карелии
Freepik
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В Карелии госинспектор национального парка «Водлозерский» Михаил Павлов во время рейда встретился с медведицей и тремя медвежатами, но сумел прогнать хищников всего одним словом. Видео встречи опубликовали в группе национального парка во «ВКонтакте».

Инспекторы в ходе рейда проверили установленные фотоловушки, также отметили следы пребывания бурых медведей на островах Кижских шхер.

На кадрах видно, что медведи при виде человека насторожились и застыли на задних лапах. Когда инспектор крикнул им «уходи», хищники убежали в лесную чащу.

«Приятно было познакомиться», - сказал им на прощание Попов.

В нацпарке проводится работа по проекту «В соседстве с медведями» в природном заказнике «Кижский» направленный на изучение поведенческих особенностей этих хищников и путей их миграции. Цель проекта - устойчивое бесконфликтное сосуществование человека и медведей.

Ранее на Камчатке медведицу насмерть сбило машиной на автодороге.

Осиротевший медвежонок скрылся в лесу.

Медведи Россия Парки Республика Карелия

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