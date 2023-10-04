Газовщика в Мордовии отправили под арест после отравления студентов

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Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу. Установлено, что газовщик грубо нарушил инструкцию, из-за чего произошел выброс паров одоранта в атмосферу в границах Краснослободска.

Среди пострадавших были в основном студенты медицинского колледжа. Подозреваемый своею вину не признал. Его арестовали на срок до 20 ноября, сообщили «Известия».

ЧП произошло днем 21 сентября. Пять человек попали в реанимацию, среди пострадавших были несовершеннолетние. По словам местных жителей, запах сероводорода ощущался по всему городу.