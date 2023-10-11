Газопровод Balticconnector мог получить повреждения от корабельного якоря

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Он подчеркнул, что к ситуации со сдвигом или повреждением трубы газопровода могла привести череда событий.

«Когда большой корабль стоит на якоре, а штормовой ветер толкает судно вперед и якорь начинает дрейфовать», - объяснил Саволайнен.

Эксперт призвал не обвинять заранее кого-либо до предоставления конкретных доказательств.

«Россию не следует обвинять, пока не будет проверено, был ли это корабль, какой именно корабль и связан ли он с Россией», - заключил Саволайнен.

В воскресенье, 8 октября, в морской части газопровода Balticconnector зафиксировали снижение давления. Позже магистраль перекрыли. Специалисты обнаружили и устранили утечку. Полное восстановление сети может занять несколько месяцев.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что блок намерен дать единый и решительный ответ, если расследование покажет, что на Balticconnector произошла диверсия.