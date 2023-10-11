Газопровод Balticconnector мог получить повреждения от корабельного якоря
Газопровод Balticconnector мог повредить корабельный якорь. При этом будет сложно доказать, был ли это несчастный случай или преднамеренное действие, заявил телерадиоканалу Yle глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен.
Он подчеркнул, что к ситуации со сдвигом или повреждением трубы газопровода могла привести череда событий.
«Когда большой корабль стоит на якоре, а штормовой ветер толкает судно вперед и якорь начинает дрейфовать», - объяснил Саволайнен.
Эксперт призвал не обвинять заранее кого-либо до предоставления конкретных доказательств.
«Россию не следует обвинять, пока не будет проверено, был ли это корабль, какой именно корабль и связан ли он с Россией», - заключил Саволайнен.
В воскресенье, 8 октября, в морской части газопровода Balticconnector зафиксировали снижение давления. Позже магистраль перекрыли. Специалисты обнаружили и устранили утечку. Полное восстановление сети может занять несколько месяцев.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что блок намерен дать единый и решительный ответ, если расследование покажет, что на Balticconnector произошла диверсия.