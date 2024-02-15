15 февраля 2024, 08:14

Газель взорвалась на проезжей части в центре Москвы

РИА «Новости»
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В четверг, 15 февраля, на проезжей части в центре Москвы взорвалась газель. В данный момент она горит открытым пламенем. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Источник уточнил, что автомобиль горит в Таганском районе на Рабочей улице. Информации о пострадавших и причине взрыва пока не поступало.

Подробности произошедшего уточняются. На место ЧП выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

Ранее возгорание в центре Москвы локализовали в одном из трех зданий. Огонь вспыхнул на внутридворовой территории на углу Пушкинской площади и Тверской улицы.

Пожары Москва
15 февраля 2024, 07:35
Два человека пострадали при обрушении крыши на Алтае
РИА «Новости»
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Сильный ветер сорвал крышу со здания в Барнауле, в результате чего травмы получили два человека. Кроме того, повреждены 10 автомобилей. Об этом сообщила администрация города.

Инцидент произошел на Власихинской улице, 133 в Индустриальном районе Барнаула. Власти уточнили, что крышу сорвало с административного здания.

Накануне МЧС России объявило штормовое предупреждение в Алтайском крае из-за метели и сильного ветра с порывами до 22 метров в секунду. На фоне неблагоприятной погоды без электроснабжения остались семь сел, семь артезианских водозаборов и одна котельная. Рабочие уже восстановили подачу энергии.

Ранее во Владивостоке с двух зданий сорвало крыши. Они рухнули на припаркованные автомобили.

Обрушения Машины
15 февраля 2024, 07:26
Возгорание на Тверской улице частично локализовали
РИА «Новости»
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Возгорание в Центральном административном округе Москвы локализовали в одном из трех вспыхнувших зданий. Об этом сообщил источник «360».

Пожар на внутридворовой территории на углу Пушкинской площади и Тверской улицы начался утром 15 февраля. Над крышей ресторана пошел густой черный дым. По информации источника «360», горели три выселенных постройки. По периметру установили три подъемных механизма, подключили 13 водяных стволов. К 07:11 возгорание в одной из построек локализовали. Ранг пожара изменили с третьего до второго.

Площадь пожара составила 1500 квадратных метров, сообщило МЧС России. Место возгорания сняли на видео. Приехали пожарно-спасательные подразделения, машины скорой помощи. Проезд по двум улицам в районе возгорания ограничили. В интернете появилась информация о том, что один человек при пожаре пропал без вести.

Пожары Москва
15 февраля 2024, 07:15
Площадь пожара в центре Москвы увеличилась до 1500 квадратных метров
РИА «Новости»
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В центре Москвы утром 15 февраля загорелось здание на реконструкции. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров, сообщило МЧС России.

«На Пушкинской площади произошло загорание в административном здании, находящемся на реконструкции», - объявила пресс-служба.

По предварительным оценкам, площадь пожара составила 1500 квадратных метров. МЧС сообщило, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Пожары МЧС РФ Москва
15 февраля 2024, 07:06
Появилось видео с места пожара в центре Москвы
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В центре Москвы произошел пожар. Во дворе «Известия Холл» на углу Тверской улицы и Пушкинской площади загорелись постройки. «360» показал видео с места возгорания.

Пожар начался утром 15 февраля. Очевидцы обратились в экстренные службы из-за густого черного дыма , который поднимался над крышей ресторана на Тверской улице, 18 к1. Прибывшие на место спасатели, по информации источника «360», выяснили, что на внутридворовой территории загорелись две постройки. Огонь быстро распространялся.

На время работы экстренных служб проезд по Тверской улице и Большому Путинковскому переулку ограничили. Дептранс Москвы сообщил об отсутствии пробок в этом районе.

Один человек пропал без вести, сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, пожар начался в здании «Известия Холл», а потом перекинулся на заведения общепита. Людей эвакуировали из ночного клуба и бара.

Пожары Москва

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