Газель взорвалась на проезжей части в центре Москвы

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Источник уточнил, что автомобиль горит в Таганском районе на Рабочей улице. Информации о пострадавших и причине взрыва пока не поступало.

Подробности произошедшего уточняются. На место ЧП выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

Ранее возгорание в центре Москвы локализовали в одном из трех зданий. Огонь вспыхнул на внутридворовой территории на углу Пушкинской площади и Тверской улицы.