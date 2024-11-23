«Газель» с пассажирами опрокинулась в Дагестане, пострадали 10 человек

В Ленинградской области домашний кот настолько серьезно исцарапал хозяина, что мужчина умер. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Перед ЧП кот сбежал, спустя пару дней хозяин вернул его домой. Тем же вечером питомец поцарапал ногу мужчины, у него началось сильное кровотечение.

На выручку прибежал сосед и вызвал бригаду скорой помощи, однако мужчина потерял сознание от кровопотери. Приехавшие медики констатировали его смерть.

По информации источника, у погибшего были проблемы со свертываемостью крови и сахарный диабет. Кот глубокой царапиной повредил ему сосуд на ноге. Полиция по факту случившегося начала проверку.

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