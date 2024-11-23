23 ноября 2024, 15:06

«Газель» с пассажирами опрокинулась в Дагестане, пострадали 10 человек

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«Газель» с пассажирами перевернулась в Буйнакском районе Дагестана на автодороге вблизи населенного пункта Чиркей. В результате ДТП пострадали 10 человек, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Трое находятся в тяжелом состоянии, остальные семеро - в среднетяжелом. Среди пострадавших есть подросток.

«Трое пострадавших, в том числе одна женщина с переломом грудного позвонка, в тяжелом состоянии», - отметила пресс-служба.

Врачи занимаются стабилизацией получивших травмы. Они также провели консультации с Дагестанским центром медицины катастроф о дальнейшей тактике ведения и возможности последующей перевозки пациентов в Махачкалу. Ситуация с пострадавшими находится на контроле врио министра здравоохранения РД Ярослава Глазова. Информацию о ДТП подтвердило МЧС по Дагестану. По его данным, погибших нет.

Ранее массовое ДТП с участием «Газели» произошло в Тюмени. Пьяный водитель иномарки влетел в муниципальный автобус, третьим участником аварии стал грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадал один пассажир.

Дагестан ДТП
23 ноября 2024, 15:32
Кот убил хозяина в Ленобласти
Unsplash
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В Ленинградской области домашний кот настолько серьезно исцарапал хозяина, что мужчина умер. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Перед ЧП кот сбежал, спустя пару дней хозяин вернул его домой. Тем же вечером питомец поцарапал ногу мужчины, у него началось сильное кровотечение.

На выручку прибежал сосед и вызвал бригаду скорой помощи, однако мужчина потерял сознание от кровопотери. Приехавшие медики констатировали его смерть.

По информации источника, у погибшего были проблемы со свертываемостью крови и сахарный диабет. Кот глубокой царапиной повредил ему сосуд на ноге. Полиция по факту случившегося начала проверку.

В конце октября в Тульской области бездомные собаки загрызли местную жительницу. Ее тело нашли в Кимовске на улице со следами многочисленных укусов, Следственный комитет завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ленинградская область Коты
23 ноября 2024, 13:29
Стала известна причина заболевания детей в Чувашии
РИА «Новости»
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Причиной массового заболевания учеников школы в Новочебоксарске стал норовирус у двух работников организации питания. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

По информации Минздрава региона, в общей сложности в медицинские учреждения Новочебоксарска обратились 217 детей, у 203 обнаружили норовирус. Все дети успешно выздоровели.

«Заболевание норовирусом двух работников организации питания АО „Чебоксарский хлебозавод“ № 2 стало источником распространения инфекции», - написал губернатор.

По его словам, оперативные службы опросили 1342 человека из контактировавших с заболевшими. Клинический проявлений инфекции не обнаружили, все чувствуют себя удовлетворительно.

«Поручил провести оценку действий управления образования администрации муниципалитета, а также главы города», - добавил Николаев.

Ранее россиянам рассказали, как избежать заболевания норовирусной инфекцией.

Дети Болезни Чувашия
23 ноября 2024, 02:03
Российские врачи спасли подростка, засунувшего в уретру 46 магнитов
Freepik
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Во Владимире врачи Детской областной клинической больницы спасли 16-летнего подростка, засунувшего в уретру цепочку магнитных шариков. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Подросток поступил в больницу в экстренном порядке, жаловался на боли внизу живота. Его направили на рентген, показавший скопление магнитов в мочевом пузыре. По словам пациента, он засунул магниты в уретру около двух лет назад, а потом забыл про них.

«В отделении после подтверждения диагноза нашими врачами проведена цистотомия, инородные тела (46 магнитных шариков) удалены из мочевого пузыря», - уточнили в медучреждении.

В ОДКБ не стали пояснять, зачем парень затолкал инородные предметы в уретру.

В начале года в Новороссийске 14-летний подросток также попал в больницу с жалобами на боли. Врачи прооперировали юного экспериментатора, удалив из мочевого пузыря ребенка 40 магнитных шариков.

Дети Врачи Россия
23 ноября 2024, 01:48
Приехавшего на лечение в Екатеринбург парня нашли мертвым в лесу
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Уроженец Удмуртии уехал на лечение в Екатеринбург 5 сентября, через несколько дней перестал выходить на связь. Его тело нашли в лесу, сообщили в группе в поисково-спасательного отряда «ПСО Воткинск» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден. Погиб», - уточнили в отряде.

Молодой человек уехал из дома в городе Воткинск на личном автомобиле Lada Priora белого цвета. С 13 ноября Караваев пропал, перестав выходить на связь с родными. Как сообщили поисковики, мужчина нуждался в медицинской помощи. О его смерти стало известно 22 ноября.

Брошенный автомобиль Караваева нашли несколько дней назад на ЕКАД, уточнило издание E1.ru. По словам очевидцев, машину успели вскрыть и начали растаскивать на запчасти, а затем вообще угнали. Они связались в соцсетях с друзьями парня, те приехали и стали обыскивать лес. Тело Караваева нашли недалеко от машины.

Ранее на Урале скончался 16-летний подросток , выпивший на вечеринке пол-литра абсента.

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