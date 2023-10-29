«Газель» и шесть легковушек устроили массовое ДТП на Калужском шоссе в Москве
Массовое ДТП с участием газели и шести легковых машин произошло в Троицке на Калужском шоссе в направлении Подмосковья. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек, сообщил источник «360».
По данным собеседника «360», из-за аварии перекрыли две полосы из шести в сторону Московской области.
На место происшествия оперативно приехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.
По итогам медицинского осмотра одного из участников аварии госпитализировали в ММКЦ «Коммунарка» с подозрением на перелом надколенника и верхней челюсти, также он получил ушиб живота.
Ранее из-за массового ДТП на 43-м километре МКАД ограничили движение по трем полосам из пяти. Подробности произошедшего уточняют.