Газ взорвался в подвале мечети Ингушетии
В подвале мечети в Назрани ночью 24 сентября произошел взрыв газа. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Ингушетии сообщили, что пострадавших нет.
Сообщение о взрыве поступило в 02:49. К месту происшествия отправились пожарно-спасательные подразделения.
«Установлено, что произошел хлопок газо-воздушной смеси в подвальном помещении мечети, без последующего возгорания», - передали в ведомстве.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее баллон с газом взорвался в частном доме в Шебекине. Три человека получили травмы головы, еще один - ожоги, здание превратилось в огромную груду обломков. До этого взрыв газа произошел в девятиэтажке в Балашихе, погибли семь человек, среди них были мать с дочерью , которых спасатели пытались вытащить из-под завалов. Еще 20 человек пострадали.