07 ноября 2023, 22:41

Газ взорвался в квартире жилого дома в Нижнем Новгороде

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Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, пострадала одна женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Диспетчер получил сообщение о хлопке газовоздушной смеси в здании на улице Геройская в 20:30. Пожара после взрыва не произошло.

«В результате происшествия погибших нет. Хозяйка квартиры от госпитализации отказалась», - уточнили в МЧС.

Помощи пожарно-спасательных подразделений на месте не потребовалась.

Похожий случай произошел ранее в одном из многоквартирных домов в Тюмени. В квартире взорвался бытовой газ. В результате травмы получил один человек. По данным МЧС, после взрыва в квартире на пятом этаже выбило входную дверь и окна.

МЧС РФ Взрывы
07 ноября 2023, 23:52
Грузовик врезался в автомобиль и насмерть сбил пешехода на МКАД
РИА «Новости»
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Водитель грузовика наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода. ДТП произошло на внешней стороне 82-го километра МКАД, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

«На внешней стороне 82-го километра МКАД (перед развязкой с Дмитровским шоссе) грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода», - указали в сообщении.

В результате дорожного происшествия на МКАД погиб человек, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. По данным дептранса, движение в районе ДТП незначительно затруднено.

Днем, 7 ноября, грузовой автомобиль перевернулся на проезжую часть на внутренней стороне 52-го километра МКАД.

Накануне авария с грузовиком произошла около Каширы. В результате столкновения четырех автомобилей умер один человек, а шестеро получили ранения.

ДТП Москва 2023
07 ноября 2023, 23:33
Тело сына театрального режиссера нашли в Москве
РИА «Новости»
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Тело 17-лентего молодого человека нашли под окнами многоэтажки в Москве. Погибшим оказался несовершеннолетний сын театрального режиссера Инны Абрамовой. Об этом сообщило ИА Регнум со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, тело школьника нашел прохожий, который вызвал полицию.

«На асфальте было обнаружено тело 17-летнего молодого человека с травмами, несовместимыми с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи», - сообщил собеседник агентства.

Как стало известно, молодой человек проживал вместе с родителями и сестрой. Семья считалась благополучной. Полицейские проверили компьютер и социальные сети подростка и нашли множество изображений персонажей популярного аниме-телесериала «Человек-бензопила».

Мать погибшего юноши - режиссер и сценарист Инна Абрамова. Она поставила спектакли «Я ль виноват, что я поэт» по произведениям Сергея Есенина, «Записки Мастера» по биографии Булгакова и многие другие.

В понедельник, 6 ноября, тело человека нашли под окнами бизнес-центра в Екатеринбурге.

Режиссер Школьники Театры Полиция
07 ноября 2023, 20:28
Поезд «Москва — Челябинск» пришлось эвакуировать в Рязани
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
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Пассажиров поезда «Москва — Челябинск» эвакуировали на железнодорожной станции в Рязани в связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«Сегодня в 15:36 на станции Рязань-1 в связи с проведением оперативных мероприятий по требованию правоохранительных органов из поезда № 392 сообщением „Москва - Челябинск“ эвакуировали пассажиров», - сообщили в МЖД Пассажиров вернули в вагоны спустя 40 минут, после этого поезд продолжил движение по маршруту.

В ведомстве также уточнили, что срочная эвакуация не повлияла на движение других поездов. Сейчас железнодорожники принимают все меры, чтобы сократить время опоздания поезда «Москва - Челябинск».

Ранее проводница поезда «Симферополь - Санкт-Петербург» из-за обиды на полицейских стала угрожать взрывом Московского вокзала в Петербурге. После этого на девушку составили протокол о мелком хулиганстве.

Пассажиров поезда «Москва - Челябинск» эвакуировали на железнодорожной станции в Рязани в связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Поезда
07 ноября 2023, 19:07
Неизвестные в Москве сорвали с шеи офицера золотую цепь с крестом
РИА «Новости»
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В Москве произошла потасовка, в ходе которой двое неизвестных азиатской внешности сорвали с офицера золотую цепь с крестом. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, об этом сообщил источник РИА «Новости».

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье возле станции метро «Белорусская». Неизвестные подошли к офицеру и начали разговор, который впоследствии перерос в драку. Один из агрессоров успел сорвать с шеи военного цепь с крестом.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ („Грабеж“). Злоумышленников ищут», - сказал собеседник агентства.

Офицер оценил ущерб от утраты цепи в размере 300 тысяч рублей.

Ранее отец избитого боксером Никитой Ивановым студента рассказал о его состоянии. Конфликт произошел у ресторана в центре столицы.

Драки Москва 2023

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