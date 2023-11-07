Газ взорвался в квартире жилого дома в Нижнем Новгороде
Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, пострадала одна женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Диспетчер получил сообщение о хлопке газовоздушной смеси в здании на улице Геройская в 20:30. Пожара после взрыва не произошло.
«В результате происшествия погибших нет. Хозяйка квартиры от госпитализации отказалась», - уточнили в МЧС.
Помощи пожарно-спасательных подразделений на месте не потребовалась.
Похожий случай произошел ранее в одном из многоквартирных домов в Тюмени. В квартире взорвался бытовой газ. В результате травмы получил один человек. По данным МЧС, после взрыва в квартире на пятом этаже выбило входную дверь и окна.