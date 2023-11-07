Газ взорвался в квартире жилого дома в Нижнем Новгороде

Диспетчер получил сообщение о хлопке газовоздушной смеси в здании на улице Геройская в 20:30. Пожара после взрыва не произошло.

«В результате происшествия погибших нет. Хозяйка квартиры от госпитализации отказалась», - уточнили в МЧС.

Помощи пожарно-спасательных подразделений на месте не потребовалась.

Похожий случай произошел ранее в одном из многоквартирных домов в Тюмени. В квартире взорвался бытовой газ. В результате травмы получил один человек. По данным МЧС, после взрыва в квартире на пятом этаже выбило входную дверь и окна.