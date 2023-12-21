21 декабря 2023, 10:25

Газ взорвался в двухэтажном доме в Татарстане. Есть пострадавшие

РИА «Новости»
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В двухэтажном доме в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана взорвался бытовой газ. Пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Информация о взрыве поступила в дежурную часть в 09:19 в четверг, 21 декабря. ЧП произошло в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома № 7 по улице Центральная.

«Поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения. По предварительной информации, пострадали четыре человека», - уточнили в ведомстве.

На место выехали пожарные подразделения. Специалисты осматривают поврежденные помещения.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале сообщил, что на месте работают экстренные службы. В местном Доме культуры развернули пункт временного размещения. Глава города также прибыл на место ЧП. Вместе со специалистами он формирует списки пострадавших для временного размещения.

В Telegram-канале Mash Iptash уточнили, что один из пострадавших - 63-летний мужчина. У двухэтажного дома обвалилась стена.

Татарстан Газ Взрывы Взрыв газа в Зеленодольске
21 декабря 2023, 10:00
Трехлетний мальчик в Рязани умер после похода к стоматологу
РИА «Новости»
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В Рязани трехлетний мальчик умер на третий день после похода к стоматологу. Возбудили уголовное дело, сообщило СУ СК России по Рязанской области.

«Следователями проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление причины и всех обстоятельств смерти ребенка», - сообщила пресс-служба.

Хирургическое лечение трехлетнему мальчику провели 16 декабря. После процедуры ребенок, по информации Следкома, чувствовал себя нормально, и стоматолог отпустил его и родителей домой.

Через некоторое время мальчику стало плохо. На третий день, 18 декабря, вызвали скорую помощь, которая констатировала его смерть. Уголовное дело возбудили по части первой статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».

В Чите после похода к зубному врачу впал в кому и умер двухлетний ребенок. По одной из версий, наркоз повлиял на легкие.

Уголовное дело Дети Здравоохранение Медицина Следственный комитет России
21 декабря 2023, 09:40
Одна из заболевших в поезде Тюмень — Адлер школьниц умерла — СМИ
РИА «Новости»
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В Саратовской области с поезда Тюмень — Адлер из-за массового заражения сняли более 100 детей. Одна девочка умерла, сообщил Telegram-канал «112».

В Саратовской области с поезда Тюмень - Адлер из-за массового заражения сняли более 100 детей. Одна девочка умерла, сообщил Telegram-канал «112».

В общей сложности высадили 125 школьников, из них 30 госпитализировали. Они пожаловались на симптомы ОРВИ, в том числе высокую температуру. Когда состав проезжал через Пензенскую область, 12-летняя девочка потеряла сознание и умерла.

По информации канала, группу сопровождали двое врачей и медсестра, а в Сердобске к ним присоединились медики РЖД. На тот момент у четырех детей подскочила температура, еще 30 человек пожаловались на простуду. Школьников сняли с поезда в Балашове, куда подогнали машины скорой помощи.

На месте развернули мобильную лабораторию. Детей осмотрели и автобусами увезли в инфекционную больницу , сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Роспотребнадзор заявил, что о первом заболевшем ребенке в поезде Тюмень - Адлер стало известно 20 декабря. Дети возвращались из лагеря.

Тюмень Дети Болезни Школьники Поезда
21 декабря 2023, 09:16
СК проверит видео с избиением школьника под саундтрек «Слова пацана»
РИА «Новости»
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Следователи начали проверку после размещения в социальных сетях кадров с избиением подростка под музыку из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в Уссурийске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

По данным ведомства, в одном из Telegram-каналов появилось видео с издевательствами над школьником. На ролике подростка забили в угол и начали бить по лицу. Спустя время ученика, стоявшего на коленях, снова начали унижать. Все это сопровождалось саундтреком из сериала «Слово пацана».

«Следователи регионального СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - указали в ведомстве.

Доследственная проверка проводится по статье о хулиганстве.

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина призывала Следственный комитет и Роскомнадзор проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок» на тему пропаганды насилия и опасного образа жизни. Нарушений действующего законодательства не нашли, уточнила зампред комитета нижней палаты парламента по налогам и сборам Наталья Орлова.

Видео Школьники Избиения Следственный комитет России
21 декабря 2023, 09:13
Четыре человека пострадали в ДТП на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Две маршрутки столкнулись на автобусной остановке «Восточный вокзал» в московском районе Гольяново. В результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, заблокированных пассажиров нет. У одного из пострадавших разбит нос, а у второй - губа. О состоянии здоровья других пока неизвестно.

Кроме того, источник уточнил, что разлива топлива нет. ЧП произошло недалеко от станции метро «Черкизовская».

Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия выехали специальные службы. Они оказывают помощь пострадавшим и установят точные причины и обстоятельства ДТП.

Ранее автобус врезался в фонарь в Москве. В итоге пострадали четыре человека.

ДТП Москва 2023

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