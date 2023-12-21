Газ взорвался в двухэтажном доме в Татарстане. Есть пострадавшие

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Информация о взрыве поступила в дежурную часть в 09:19 в четверг, 21 декабря. ЧП произошло в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома № 7 по улице Центральная.

«Поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения. По предварительной информации, пострадали четыре человека», - уточнили в ведомстве.

На место выехали пожарные подразделения. Специалисты осматривают поврежденные помещения.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале сообщил, что на месте работают экстренные службы. В местном Доме культуры развернули пункт временного размещения. Глава города также прибыл на место ЧП. Вместе со специалистами он формирует списки пострадавших для временного размещения.

В Telegram-канале Mash Iptash уточнили, что один из пострадавших - 63-летний мужчина. У двухэтажного дома обвалилась стена.