Гаражи загорелись в Кемерове на 400 «квадратах»
В Кемерове произошел пожар в гаражах. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
Загорелась кровля двух боксов частного автохозяйства. Распространение пламени уже удалось локализовать.
«Из помещения самостоятельно вышли два человека. Пострадавших нет», - отметили в ведомстве.
К тушению пожара привлекли 30 специалистов и восемь единиц техники.
В Ижевске возгорание в производственном здании распространилось на 3,5 тысячи квадратных метров. Его локализовали, обошлось без пострадавших. На месте работают свыше 100 сотрудников МЧС и 33 единицы техники.