09 мая 2024, 02:13

Гадюка укусила 11-летнего мальчика в Нижегородской области

РИА «Новости»
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Мать 11-летнего нижегородского школьника пожаловалась, что ее сына укусила гадюка, они сразу обратились в больницу, но два часа не могли получить медицинскую помощь. Об этом женщина рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

По ее словам, после нападения гадюки сын сразу прибежал к ней, они с мужем собрались и отвезли ребенка в городскую больницу на Сурикова, чтобы успеть вколоть сыворотку в течение часа после укуса. Вместо оперативной медицинской помощи получили ожидание.

«Сын корчился от жжения и рука отекла как мяч. Врачи ходят вальяжной походкой, никому не интересно», - написала она.

Мальчика осмотрели педиатр, травматолог и еще какой-то врач, а потом на скорой отправили в детскую областную больницу, потому что у них, как оказалось, нет сыворотки.

Ребенка положили в реанимацию, родителей отправили домой. После звонка в больницу матери сообщили, что сыворотку не вкололи, так как они якобы время потеряли, чтобы она была эффективна.

В результате мальчику лекарство ввели только спустя пять часов после укуса. Мать пострадавшего ребенка написала жалобу на больницу, получив ответ, что проводится расследование.

Ранее Зоотехник тульского экзотариума Дарья Змеева рассказала, что после укуса гадюки нужно сразу снять все украшения с рук, принять антигистаминные препараты и обратиться к врачу.

Дети Больницы Лекарства Врачи Россия Змеи
09 мая 2024, 16:00
Жестоко избитого пса Батона не смогли спасти в Москве
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Жестоко избитый в Москве пес по кличке Батон скончался. Его обнаружили в тяжелом состоянии утром 8 мая близ рынка во 2-м Южнопортовом проезде. Волонтеры отвезли животное в клинику, но травмы, которые нанесли собаке, оказались слишком серьезными.

«Батон сегодня утром скончался, всю ночь показатели были нестабильные, постоянно прыгали глюкоза и давление, под утро поднялась высокая температура», - сообщила автор Telegram-канала «Iran_animals20. Помощь животным. Одинцовский район».

Женщина добавила, что до последнего надеялась, что Батону смогут помочь.

Днем ранее зоозащитники, которые обнаружили собаку, сообщали, что животное жестоко избили, связали лапы, а затем окунули в бочку с бетоном.

Животные Москва
09 мая 2024, 15:30
Жертвой ДТП в Ульяновской области стала пассажирка маршрутки
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Легковой автомобиль Lada Granta и микроавтобус «Газель» с пассажирами столкнулись около поселка Лощина Чердаклинского района Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла вечером в минувшую среду, 8 мая.

На месте ДТП от полученных травм умерла пассажирка «Газели», еще пять человек из этой же машины забрали в больницу прибывшие на место бригады скорой помощи.

О причинах столкновения машин в ведомстве не сообщили. В пресс-службе пояснили, что сотрудники Госавтоинспекции еще разбираются в причинах аварии.

Сразу две крупные аварии произошли в Москве в четверг, 9 мая. В районе Владыкино на северо-востоке столицы столкнулись восемь машин. Жертвами ДТП стали два человека.

Пять полос движения на 81-м километре МКАД перекрыли устроившие массовое столкновение 15 легковых и два грузовых автомобиля. По предварительным данным, в этой аварии никто не пострадал.

МВД РФ ДТП Россия Машины
09 мая 2024, 13:08
Раскрыты последствия удара дрона по промзоне Башкирии
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Атаковавший территорию промышленной зоны Салавата беспилотник повредил насосную станцию на предприятии. В результате удара никто не пострадал, возгорания не возникло. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкортостану.

В ведомстве подчеркнули что на месте работают 30 специалистов и шесть единиц техники, которые ликвидируют последствия атаки. Угроза для жителей города отсутствует.

«Предварительно, повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет», - заявили в пресс-службе.

Башкирия Беспилотники МЧС РФ
09 мая 2024, 10:57
Велосипедист проехался по Санкт-Петербургу в трусах
РИА «Новости»
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Полицейские в Санкт-Петербурге забрали в отдел полиции велосипедиста-моржа в плавках и шапке. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации источника, мужчина на велосипеде проехал Невский проспект, пересек мосты и добрался до Петроградской стороны. Там его остановил наряд полиции, спортсмена-моржа отвезли в отдел.

В Санкт-Петербурге температура воздуха около 2 градусов, периодически выпадает снег. На задержанном были только солнечные очки, велоперчатки, меховая шапка, сапоги и трусы.

В воскресенье, 5 мая, курьер на электровелосипеде сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе в районе Восточное Измайлово в Москве. Ребенка отвезли в больницу, прокуратура Восточного административного округа начала проверку.

В феврале мужчина на электровелосипеде сбил мальчика в Красногорске и уехал с места ДТП, СК завел уголовное дело.

Санкт-Петербург Мужчины Полиция

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