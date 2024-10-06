06 октября 2024, 09:17

Футболисты «Ростова» попали в ДТП на МКАД

РИА «Новости»
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Автобус с игроками футбольного клуба «Ростов» попал в ДТП на Московской кольцевой автодороге. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

Спортсмены возвращались в Ростов-на-Дону после матча со «Спартаком» в рамках Российской премьер-лиги. На выезде из Москвы автобус с футболистами попал в аварию.

«Действительно, один из автобусов попал в небольшое ДТП на МКАД по пути в Ростов‑на‑Дону», - подтвердила телеканалу пресс-служба клуба.

В результате аварии никто не пострадал. Игроки продолжили путь домой.

В конце сентября автобус с футболистами молодежной команды воронежского «Факела» врезался в самосвал на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. ДТП случилось, когда команда возвращалась после матча в Калининграде. Футболисты не пострадали, водитель грузовика погиб.

Спортсмены Спартак ДТП Российская Премьер-Лига Автобусы Москва
06 октября 2024, 01:36
Один человек погиб и 11 пассажиров «Газели» пострадали в ДТП под Волгоградом
Freepik
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В ДТП с грузопассажирской «Газелью» и легковым автомобилем Mercedes погиб один человек. Авария произошла в Быковском районе Волгоградской области, сообщили в главном управлении МВД по региону.

В 18:30 на 705 километре автодороги Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» грузопассажирская «Газель» вылетела на встречку и столкнулась с легковушкой. В результате столкновения водитель Mercedes погиб на месте, 11 пассажирам «Газели» потребовалась медицинская помощь.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение по трассе осуществляется в штатном режиме.

В смертельном ДТП под Омском погибли четыре человека. Машина наехала на лося, внезапно выбежавшего на трассу, а затем столкнулась в другим авто.

ДТП Машины Водители Полиция Mercedes
05 октября 2024, 20:33
«Столб огня как у ракеты». Боцман погиб при взрыве на танкере
Pixabay
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Матрос погиб при исполнении обычных обязанностей на танкере. Он чистил посадочное место на горловине буксира для установки якорей, когда взорвался газ. Подробности рассказал источник 360.ru.

«В мад танке была пресная вода, мы систему мыли внутреннюю. Где-то что-то вымыли видимо, какой-то газ или остатки слопа. И пошла какая-то химическая реакция. Потому что танки открыли в 08:00, в 09:00 воду погоняли между танками и в 11:00 закончили», - рассказал собеседник 360.ru.

В 13:00 боцман начал менять резину, для этого нужно было почистить металлической щеткой посадочное место на горловине. По словам источника, моряк сел на палубу и ноги свесил в горловину, а потом раздался взрыв.

«Столб огня был как у ракеты на высоту четырех метров примерно, и как раз эта волна и его подхватила. В воздухе матрос сальто сделал раз пять-шесть, и потом со всей силой упал на пол», - рассказал источник.

Мужчина получил множественные переломы черепа, повреждение легких и ожег 60% тела второй степени. Вертолет санавиации забрал его в больницу, он был еще жив, но без сознания. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью, и моряк умер в больнице на следующий день.

Вертолеты Газ Взрывы
05 октября 2024, 16:47
Склад с тремя тысячами тонн гороха загорелся в Красноярском крае
Пресс-служба МЧС
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В Красноярском крае загорелся склад с более чем тремя тысячами тонн гороха, сообщила пресс-служба МЧС России. На место ЧП отправились спасатели.

«Менее чем за два часа пожар локализован на 2400 квадратах. На месте работают 16 специалистов и шесть единиц техники», - уточнили в министерстве.

Накануне огонь охватил склад с полипропиленовой продукцией в Воронежской области. Пламя распространилось на площади около двух тысяч квадратных метров. Пожар удалось потушить благодаря усилиям почти сотни сотрудников МЧС.

Пожары МЧС РФ
05 октября 2024, 15:04
Военный пригрозил открыть огонь из гранатомета по магазину в Москве
РИА «Новости»
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Житель Москвы угрожает обстрелять магазин из гранатомета. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, мужчина вызвал сотрудников полиции с просьбой проверить торговую точку «Авокадо» в Можайском районе на Рябиновой улице. Правоохранители прибыли, но москвич назвал их «коррумпированными» и пригрозил открыть огонь по магазину.

«Заявил, что если не проведут проверку магазина, возьмет гранатомет и выстрелит. Сообщил, что является военнослужащим», - рассказал источник.

Недалеко от магазина находится Ломоносовская школа.

Накануне пьяный москвич пригрозил устроить взрыв возле станции метро «Тимирязевская». Мужчину забрали врачи скорой помощи.

Военные Взрывы Магазины Москва

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