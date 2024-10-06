Футболисты «Ростова» попали в ДТП на МКАД

Спортсмены возвращались в Ростов-на-Дону после матча со «Спартаком» в рамках Российской премьер-лиги. На выезде из Москвы автобус с футболистами попал в аварию.

«Действительно, один из автобусов попал в небольшое ДТП на МКАД по пути в Ростов‑на‑Дону», - подтвердила телеканалу пресс-служба клуба.

В результате аварии никто не пострадал. Игроки продолжили путь домой.

В конце сентября автобус с футболистами молодежной команды воронежского «Факела» врезался в самосвал на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. ДТП случилось, когда команда возвращалась после матча в Калининграде. Футболисты не пострадали, водитель грузовика погиб.