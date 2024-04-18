Фургон столкнулся с автобусом на юге Москвы

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По его данным, утром 18 апреля в Южном округе Москвы на Нагатинской набережной столкнулись автомобиль «ГАЗ Соболь» и рейсовый автобус. На место прибыли две кареты скорой и экипаж ДПС.

Собеседник «360» уточнил, что в салоне общественного транспорта в момент аварии находились около 10 человек. Предположительно, в результате случившегося пострадал один человек. В газели пострадавших нет.

Источник добавил, что после аварии перекрыли левую сторону дороги с дублера проспекта Андропова на Нагатинскую набережную.

UPD: скорая увезла пострадавшую в Первую Градскую больницу с ушибами, рваными ранами рта и сломанным носом.

Все причины и обстоятельства аварии устанавливают автоинспекторы.

Накануне в Северо-Восточном округе Москвы столкнулись девять машин. Предположительно, массовая авария произошла по вине водителя мусоровоза. В результате ДТП никто не пострадал.