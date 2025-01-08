Фура загорелась на севере Москвы
Фура загорелась у дома 16/2 на улице Маршала Федоренко в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.
Причина возгорания неизвестна. По словам очевидца, людей в машине не было. Рядом с большегрузом был припаркован автобус.
Информация о пострадавших не поступала.
По предварительным данным, произошло короткое замыкание в аккумуляторе. Пламя потушили до приезда спецслужб. Подробности происшествия выясняются.
Ранее автомобиль сгорел на северо-востоке Москвы. ЧП произошло на Широкой улице. Площадь возгорания не превысила четыре квадратных метра. Обошлось без пострадавших - салон иномарки был пуст.
В середине декабря у екатеринбуржца сгорела машина сразу же после покупки, сообщил Ura.ru. Возгорание также произошло из-за неисправного аккумулятора. Пожар, который распространился на площади два квадратных метра, тушили две единицы техники и восемь человек личного состава.