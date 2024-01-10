Фура вылетела в кювет и перевернулась на МКАД

По его данным, опрокинутый большегруз на обочине перегородил два метра участка проезжей части, но движению не мешает. Одну полосу перекрыли. Собеседник «360» уточнил, что при подъеме тросами могут разорвать фуру. Водителя в грузовике нет.

В столичном дептрансе добавили , что водитель фуры, не справившись с управлением, врезался в ограждение. В результате этого опрокинулся прицеп. Прибывшие на место оперативные службы устраняют последствия ДТП.

Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители. Движение в районе аварии не затруднено.

С 1 по 7 января 2024 года на московских дорогах зарегистрировали 52 дорожно-транспортных происшествия. В них погибли четыре человека, а еще 59 получили ранения.