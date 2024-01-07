Фура ушла под лед на реке в Башкирии

Автомобиль ушел под лед полностью. Длина участка через реку - 520 метров, а толщина льда достигает 30 сантиметров. Спасатели оценили грузоподъемность в три тонны. Информации о пострадавших пока нет.

В первый день нового года на Волге провалились сразу два автомобиля. Одна машина утонула около города Маркс, но люди спаслись, выбравшись на крышу авто. Другой автомобиль ушел под лет недалеко от поселка Ровное.

В Волгоградской области полицейский спас провалившегося под лед подростка. Мужчина сломал тонкий лед на реке и помог школьнику выбраться.

Подмосковные спасатели напомнили рыбакам о правилах нахождения на льду. В первую очередь, нужно широко раскинуть руки и скинуть все тяжелые вещи.